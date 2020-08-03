أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.
بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسولعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-03
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:09 PM
بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.
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