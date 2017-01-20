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ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

استعرضَا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في سوريا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ فيما حمّله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.

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ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ فيما حمّله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:58 PM

ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

استعرضَا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في سوريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ فيما حمّله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.

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