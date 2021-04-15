النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال الباحة" يوزع 400 وجبة إفطار صائم

بمشاركة 32 متطوعًا ومتطوعة

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعددٍ من الإشارات المرورية بالباحة؛ بالتعاون مع جمعية "قرن ضبي" الخيرية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، إن 32 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في الفعالية، وبلغ عدد الوجبات التي نحو400 وجبة لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ، في محافظات عدة في الباحة.

وتابع: "الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع، ومدير الاتصال المؤسسي".

ولفت إلى أن الإدارة المبادرةَ، بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هلال الباحة" يوزع 400 وجبة إفطار صائم
سبق

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعددٍ من الإشارات المرورية بالباحة؛ بالتعاون مع جمعية "قرن ضبي" الخيرية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، إن 32 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في الفعالية، وبلغ عدد الوجبات التي نحو400 وجبة لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ، في محافظات عدة في الباحة.

وتابع: "الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع، ومدير الاتصال المؤسسي".

ولفت إلى أن الإدارة المبادرةَ، بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
10:29 PM

"هلال الباحة" يوزع 400 وجبة إفطار صائم

بمشاركة 32 متطوعًا ومتطوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
1
129

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعددٍ من الإشارات المرورية بالباحة؛ بالتعاون مع جمعية "قرن ضبي" الخيرية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، إن 32 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في الفعالية، وبلغ عدد الوجبات التي نحو400 وجبة لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ، في محافظات عدة في الباحة.

وتابع: "الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع، ومدير الاتصال المؤسسي".

ولفت إلى أن الإدارة المبادرةَ، بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة