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رسميًّا.. المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف

اقر مجلس الوزراء مساء اليوم‫ إضافة فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي" المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها"
يشار الى ان جدول المخالفات رقم 7 حددت الغرامات المالية بين 5 و 10 الاف ريال.

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رسميًّا.. المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف
سبق

اقر مجلس الوزراء مساء اليوم‫ إضافة فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي" المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها"
يشار الى ان جدول المخالفات رقم 7 حددت الغرامات المالية بين 5 و 10 الاف ريال.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:43 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:58 AM

رسميًّا.. المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,122

اقر مجلس الوزراء مساء اليوم‫ إضافة فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي" المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها"
يشار الى ان جدول المخالفات رقم 7 حددت الغرامات المالية بين 5 و 10 الاف ريال.

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