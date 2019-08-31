بالفيديو .. نهاية رجل عبث مع ثيران غاضبة

تعالت صرخات المشاركين في المهرجان

في مهرجان للركض مع الثيران بشوارع إحدى المدن الإسبانية حاول رجل أن يعبث مع قطيع من الثيران الغاضبة، لكنه تلقى عقابًا فوريًّا وقاسيًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة يستي جنوبي إسبانيا أثناء مهرجان سانت بارثولوميو، حيث تجري الثيران الهائجة في شوارع المدينة، وأحيانًا يجري بجوارها أو يقف في طريقها بعض المغامرين.

وفي الفيديو الذي تم بثه على موقع العلاقات الاجتماعية "فيسبوك" نشاهد رجلاً يرتدي قميصًا أخضر، ويمسك بعصا كبيرة، ويقف أمام الثيران، لكن قبل وصول الحيوانات له مباشرة يقفز بعيدًا عن طريقها، وتستمر الثيران في الجري.

وبعدها يظهر رجل آخر مرتديًا قميصًا أزرق وبنطلون جينز، ويركض الرجل بسرعة إلى جوار الثيران الغاضبة، لكن فجأة يركله أحد الثيران بقوة؛ فيصطدم بجدار، ويعود؛ ليسقط على جانب الطريق، وهنا تعلو صرخات المشاركين في الاحتفال، فيما يحاول أحد الثيران النهوض عن الأرض عقب سقوطه، ويستمر المهرجان والجري والنطح والركل رغم كل شيء.