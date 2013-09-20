#فايزر تعلن الخبر المنتظر: لقاحنا آمنٌ للأطفال بين سن 5 و11 عامًا

قالت وفق خبر عاجل بثته "فرانس برس": جاء ذلك بعد الاختبارات السريرية

كشفت شركة فايزر اليوم، أن نتائج الاختبارات السريرية أكدت أن لقاح #فايزر آمن للأطفال بين سن 5 و11 عامًا.

جاء ذلك وفق خبر عاجل بثته "فرانس برس" قبل قليل.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية، ألبرت بورلا، إنه سيتم توفير بيانات السلامة السريرية حول آثار التطعيم بلقاح فيروس "كورونا" بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 سنوات بحلول أواخر أكتوبر المقبل.

وأضاف بورلا، أن الأمر متروك لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأخذ وقتهم، ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وتأتي تعليقات الرئيس التنفيذي لفايزر في وقت مشحون بشكل خاص في معركة الولايات المتحدة لتطعيم الغالبية العظمى من سكانها.