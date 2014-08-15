النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صاحب فيديو "هذا واجبي": ما قمتُ به هو "واجبنا".. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية

كشف لـ"سبق" تفاصيل الفيديو.. واتصال ومكافأة وزير الداخلية

روى رجل الأمن "ماجد نادر" قصة فيديو "هذا واجبي" الذي لقي تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي عندما كان متوقفًا بجانب قطار الحرمين منهمكًا في أداء مهمته بتوجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم، فوثَّقت حاجة أخرى الفيديو وهو يرفض قبول هدية مالية من حاجة عربية؛ فطارت به ركبان المدونين بـ"تويتر"؛ فحصل على تكريم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومن قائد أمن المنشآت.. وهي القصة سُطرت حولها عبارات الثناء والمديح؛ لما عكسه من خُلق رفيع، وخدمة للحجيج، تفاني رجال الأمن وتضحيتهم، التي اختصرتها عبارة "هذا واجبي"؛ ليقدم له الجميع واجب الشكر.

وقال الطالب الجندي "ماجد" لـ"سبق": "لم أكن أتوقع هذا الانتشار الرهيب للفيديو. وقد كنت أخدم ضيوف الرحمن في منى بالقرب من قطار الحرمين، وكنت أوجِّه الحجيج، فجاءتني هذه الحاجة، وشكرتني على ما قمتُ به، وقدمت لي المبلغ، لكني رفضت مثلما ظهر بالفيديو".

وأضاف: "هذه أول سنة أشارك فيها بالحج؛ فأنا حديث عهد بالسلك العسكري. وما قمت به هو فعلاً واجبي وواجب كل رجل أمن. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية، وهذا دورنا في خدمة الحجاج".

واختتم قائلاً: "حقيقة، عاجز عن التعبير، لكن الشكر لمن ساندني وشكرني. وحقيقة اتصال وزير الداخلية يعني لي الشيء الكثير؛ فقد شكرني وشجعني. وهذه عادة ولاة أمرنا - حفظهم الله - فقد كرمني بمبلغ، وطلب تعييني في الرياض، وقدم لي سيارة، وأيضًا قدم لي رئيس أمن المنشآت مبلغًا بعد شكري.. فهذا الدعم محفزٌ لي ولزملائي رجال الأمن".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج بعد أن رفض مبلغاً من حاجّة.. "وزير الداخلية" يقدم ١٠٠ ألف ريال وسيارة للطالب "ماجد بن نادر" تكريم طالب عسكري رفض مبلغًا ماليًّا قدمته له حاجة في "منى"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صاحب فيديو "هذا واجبي": ما قمتُ به هو "واجبنا".. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية
سبق

روى رجل الأمن "ماجد نادر" قصة فيديو "هذا واجبي" الذي لقي تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي عندما كان متوقفًا بجانب قطار الحرمين منهمكًا في أداء مهمته بتوجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم، فوثَّقت حاجة أخرى الفيديو وهو يرفض قبول هدية مالية من حاجة عربية؛ فطارت به ركبان المدونين بـ"تويتر"؛ فحصل على تكريم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومن قائد أمن المنشآت.. وهي القصة سُطرت حولها عبارات الثناء والمديح؛ لما عكسه من خُلق رفيع، وخدمة للحجيج، تفاني رجال الأمن وتضحيتهم، التي اختصرتها عبارة "هذا واجبي"؛ ليقدم له الجميع واجب الشكر.

وقال الطالب الجندي "ماجد" لـ"سبق": "لم أكن أتوقع هذا الانتشار الرهيب للفيديو. وقد كنت أخدم ضيوف الرحمن في منى بالقرب من قطار الحرمين، وكنت أوجِّه الحجيج، فجاءتني هذه الحاجة، وشكرتني على ما قمتُ به، وقدمت لي المبلغ، لكني رفضت مثلما ظهر بالفيديو".

وأضاف: "هذه أول سنة أشارك فيها بالحج؛ فأنا حديث عهد بالسلك العسكري. وما قمت به هو فعلاً واجبي وواجب كل رجل أمن. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية، وهذا دورنا في خدمة الحجاج".

واختتم قائلاً: "حقيقة، عاجز عن التعبير، لكن الشكر لمن ساندني وشكرني. وحقيقة اتصال وزير الداخلية يعني لي الشيء الكثير؛ فقد شكرني وشجعني. وهذه عادة ولاة أمرنا - حفظهم الله - فقد كرمني بمبلغ، وطلب تعييني في الرياض، وقدم لي سيارة، وأيضًا قدم لي رئيس أمن المنشآت مبلغًا بعد شكري.. فهذا الدعم محفزٌ لي ولزملائي رجال الأمن".

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
09:39 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:04 AM

صاحب فيديو "هذا واجبي": ما قمتُ به هو "واجبنا".. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية

كشف لـ"سبق" تفاصيل الفيديو.. واتصال ومكافأة وزير الداخلية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
17
16,960

روى رجل الأمن "ماجد نادر" قصة فيديو "هذا واجبي" الذي لقي تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي عندما كان متوقفًا بجانب قطار الحرمين منهمكًا في أداء مهمته بتوجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم، فوثَّقت حاجة أخرى الفيديو وهو يرفض قبول هدية مالية من حاجة عربية؛ فطارت به ركبان المدونين بـ"تويتر"؛ فحصل على تكريم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومن قائد أمن المنشآت.. وهي القصة سُطرت حولها عبارات الثناء والمديح؛ لما عكسه من خُلق رفيع، وخدمة للحجيج، تفاني رجال الأمن وتضحيتهم، التي اختصرتها عبارة "هذا واجبي"؛ ليقدم له الجميع واجب الشكر.

وقال الطالب الجندي "ماجد" لـ"سبق": "لم أكن أتوقع هذا الانتشار الرهيب للفيديو. وقد كنت أخدم ضيوف الرحمن في منى بالقرب من قطار الحرمين، وكنت أوجِّه الحجيج، فجاءتني هذه الحاجة، وشكرتني على ما قمتُ به، وقدمت لي المبلغ، لكني رفضت مثلما ظهر بالفيديو".

وأضاف: "هذه أول سنة أشارك فيها بالحج؛ فأنا حديث عهد بالسلك العسكري. وما قمت به هو فعلاً واجبي وواجب كل رجل أمن. وهذه تربيتنا الإسلامية والوطنية، وهذا دورنا في خدمة الحجاج".

واختتم قائلاً: "حقيقة، عاجز عن التعبير، لكن الشكر لمن ساندني وشكرني. وحقيقة اتصال وزير الداخلية يعني لي الشيء الكثير؛ فقد شكرني وشجعني. وهذه عادة ولاة أمرنا - حفظهم الله - فقد كرمني بمبلغ، وطلب تعييني في الرياض، وقدم لي سيارة، وأيضًا قدم لي رئيس أمن المنشآت مبلغًا بعد شكري.. فهذا الدعم محفزٌ لي ولزملائي رجال الأمن".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,838
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,774
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,757
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,862

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة