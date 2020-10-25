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مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً.

وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً
سبق

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً.

وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:36 AM

مرور جدة يضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية جداً

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,540

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد المركبة الذي ظهر في مقاطع فيديو، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً.

وأوضح حساب المرور على تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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