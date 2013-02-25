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تعاملات الخميس.. خام "برنت" يوسّع مكاسبه مسجلًا أعلى من 67 دولارًا

أسعار النفط واصلت ارتفاعها عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا خلال تعاملات الخميس، مع تراجع المعروض في الولايات المتحدة، ودعم بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية التيسيرية.

وشدد المركزي الأمريكي على أن معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لفترة؛ مما أدى إلى دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير صحفية بأن تحالف "أوبك+" يدرس زيادة إمدادات النفط؛ لكن بوتيرة متواضعة قد تكون بنحو 500 ألف برميل يوميًّا في أبريل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 67.28 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.2% عند 63.40 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الخميس.. خام "برنت" يوسّع مكاسبه مسجلًا أعلى من 67 دولارًا
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا خلال تعاملات الخميس، مع تراجع المعروض في الولايات المتحدة، ودعم بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية التيسيرية.

وشدد المركزي الأمريكي على أن معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لفترة؛ مما أدى إلى دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير صحفية بأن تحالف "أوبك+" يدرس زيادة إمدادات النفط؛ لكن بوتيرة متواضعة قد تكون بنحو 500 ألف برميل يوميًّا في أبريل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 67.28 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.2% عند 63.40 دولارًا للبرميل.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
09:40 AM

تعاملات الخميس.. خام "برنت" يوسّع مكاسبه مسجلًا أعلى من 67 دولارًا

أسعار النفط واصلت ارتفاعها عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا خلال تعاملات الخميس، مع تراجع المعروض في الولايات المتحدة، ودعم بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية التيسيرية.

وشدد المركزي الأمريكي على أن معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لفترة؛ مما أدى إلى دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير صحفية بأن تحالف "أوبك+" يدرس زيادة إمدادات النفط؛ لكن بوتيرة متواضعة قد تكون بنحو 500 ألف برميل يوميًّا في أبريل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 67.28 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.2% عند 63.40 دولارًا للبرميل.

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