النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس "الصندوق الزراعي" يطلع على مراحل إستراتيجيته.. والفضلي: تقود عملية تحول

الوزير: توسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم، اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورة جديدة، وموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من (2021 - 2025م)، حيث تقود هذه الإستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة من خلال استمرار دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقدّم شكره لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم، مثمّناً الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المدة الماضية التي شهدت نجاح تحقيق الأهداف العامة للصندوق لإستراتيجيته للفترة من (2016 - 2020م)، ومنها تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض التمويلية للأنشطة الزراعية المختلفة والمتوافقة مع الإستراتيجية الزراعية وإستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اطلع في اجتماعه على مراحل تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي تتميز أهدافها الرئيسة بالتوافق والتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها مؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدماته بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، مبيناً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق للفترة من (2016 - 2020م)، وكذلك تقرير أعمال الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم، تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق خططه ومبادراته الإستراتيجية الطموحة في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس "الصندوق الزراعي" يطلع على مراحل إستراتيجيته.. والفضلي: تقود عملية تحول
سبق

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم، اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورة جديدة، وموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من (2021 - 2025م)، حيث تقود هذه الإستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة من خلال استمرار دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقدّم شكره لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم، مثمّناً الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المدة الماضية التي شهدت نجاح تحقيق الأهداف العامة للصندوق لإستراتيجيته للفترة من (2016 - 2020م)، ومنها تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض التمويلية للأنشطة الزراعية المختلفة والمتوافقة مع الإستراتيجية الزراعية وإستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اطلع في اجتماعه على مراحل تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي تتميز أهدافها الرئيسة بالتوافق والتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها مؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدماته بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، مبيناً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق للفترة من (2016 - 2020م)، وكذلك تقرير أعمال الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم، تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق خططه ومبادراته الإستراتيجية الطموحة في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
01:09 PM

مجلس "الصندوق الزراعي" يطلع على مراحل إستراتيجيته.. والفضلي: تقود عملية تحول

الوزير: توسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
654

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم، اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لدورة جديدة، وموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من (2021 - 2025م)، حيث تقود هذه الإستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة من خلال استمرار دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقدّم شكره لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم، مثمّناً الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المدة الماضية التي شهدت نجاح تحقيق الأهداف العامة للصندوق لإستراتيجيته للفترة من (2016 - 2020م)، ومنها تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض التمويلية للأنشطة الزراعية المختلفة والمتوافقة مع الإستراتيجية الزراعية وإستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اطلع في اجتماعه على مراحل تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي تتميز أهدافها الرئيسة بالتوافق والتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها مؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدماته بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، مبيناً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق للفترة من (2016 - 2020م)، وكذلك تقرير أعمال الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما اعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم، تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق خططه ومبادراته الإستراتيجية الطموحة في تقديم أفضل حلول التمويل المستدام للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,408
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,706

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة