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"سعود الطبية": عملية قياس الخصر دلالة عن مدى صحة الإنسان

ترتبط بإصابة الأشخاص بالأمراض في كثير من الأحيان

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في طب الأسرة، أهمية عملية قياس الخصر التي تعطي دلالة عن مدى صحة الإنسان.

وقالت: يرتبط قياس الخصر بإصابة الإنسان بالأمراض في كثير من الأحيان.

وأضافت: قياس الخصر المثالي يجب أن يكون أصغر من 101.6 سم لدى الرجال و88.9 سم لدى النساء، وعند تجاوز قياس الخصر لأي من هذه الأرقام فإنه يجب مراجعة الطبيب من أجل وضع خطة لخسارة الوزن.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الوصول إلى قياس الخصر المثالي بمجرد ممارسة التمارين الرياضية، بل يجب تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميًا من أجل خسارة بعض الكيلوغرامات، وبالتالي الوصول إلى قياس الخصر المثالي.

وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة د. فيصل الهويدي، أن محيط الخصر الكبير يعد مؤشرًا خطرًا فيما يتعلق بصحة الإنسان؛ إذ إن زيادة محيط الخصر عن الحد الطبيعي تعني زيادة مستوى دهون البطن لدى الشخص، والذي يرتبط بأمراض السمنة بشكل أو بآخر مثل مرض السكري النوع الثاني، وارتفاع نسبة الكوليسترول ونسبة الدهون الثلاثية والإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وقال: لا بد من اتباع عدد من النصائح للحصول على خصر أصغر؛ ومن أبرزها يجب الحرص على النوم ثماني ساعات يوميًا على الأقل، وضبط ساعات النوم في مواعيد محددة من أجل الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم؛ إذ يؤثر ذلك على خسارة وزيادة الوزن بشكل كبير.

وتابع قائلًا: يفضل إنهاء جميع الوجبات التي يتم تناولها خلال اليوم في الساعة السابعة مساءً كأقصى حد، ولا يفضل تناول الطعام في ساعات متأخرة على الإطلاق، كما ينصح بتناول الكربوهيدرات في وجبات الإفطار والغداء أيضًا، وأداء التمارين الرياضية، والابتعاد عن القلق والتوتر طوال الوقت؛ لأن ذلك يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن.

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"سعود الطبية": عملية قياس الخصر دلالة عن مدى صحة الإنسان
سبق

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في طب الأسرة، أهمية عملية قياس الخصر التي تعطي دلالة عن مدى صحة الإنسان.

وقالت: يرتبط قياس الخصر بإصابة الإنسان بالأمراض في كثير من الأحيان.

وأضافت: قياس الخصر المثالي يجب أن يكون أصغر من 101.6 سم لدى الرجال و88.9 سم لدى النساء، وعند تجاوز قياس الخصر لأي من هذه الأرقام فإنه يجب مراجعة الطبيب من أجل وضع خطة لخسارة الوزن.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الوصول إلى قياس الخصر المثالي بمجرد ممارسة التمارين الرياضية، بل يجب تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميًا من أجل خسارة بعض الكيلوغرامات، وبالتالي الوصول إلى قياس الخصر المثالي.

وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة د. فيصل الهويدي، أن محيط الخصر الكبير يعد مؤشرًا خطرًا فيما يتعلق بصحة الإنسان؛ إذ إن زيادة محيط الخصر عن الحد الطبيعي تعني زيادة مستوى دهون البطن لدى الشخص، والذي يرتبط بأمراض السمنة بشكل أو بآخر مثل مرض السكري النوع الثاني، وارتفاع نسبة الكوليسترول ونسبة الدهون الثلاثية والإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وقال: لا بد من اتباع عدد من النصائح للحصول على خصر أصغر؛ ومن أبرزها يجب الحرص على النوم ثماني ساعات يوميًا على الأقل، وضبط ساعات النوم في مواعيد محددة من أجل الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم؛ إذ يؤثر ذلك على خسارة وزيادة الوزن بشكل كبير.

وتابع قائلًا: يفضل إنهاء جميع الوجبات التي يتم تناولها خلال اليوم في الساعة السابعة مساءً كأقصى حد، ولا يفضل تناول الطعام في ساعات متأخرة على الإطلاق، كما ينصح بتناول الكربوهيدرات في وجبات الإفطار والغداء أيضًا، وأداء التمارين الرياضية، والابتعاد عن القلق والتوتر طوال الوقت؛ لأن ذلك يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
07:02 PM

"سعود الطبية": عملية قياس الخصر دلالة عن مدى صحة الإنسان

ترتبط بإصابة الأشخاص بالأمراض في كثير من الأحيان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في طب الأسرة، أهمية عملية قياس الخصر التي تعطي دلالة عن مدى صحة الإنسان.

وقالت: يرتبط قياس الخصر بإصابة الإنسان بالأمراض في كثير من الأحيان.

وأضافت: قياس الخصر المثالي يجب أن يكون أصغر من 101.6 سم لدى الرجال و88.9 سم لدى النساء، وعند تجاوز قياس الخصر لأي من هذه الأرقام فإنه يجب مراجعة الطبيب من أجل وضع خطة لخسارة الوزن.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الوصول إلى قياس الخصر المثالي بمجرد ممارسة التمارين الرياضية، بل يجب تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميًا من أجل خسارة بعض الكيلوغرامات، وبالتالي الوصول إلى قياس الخصر المثالي.

وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة د. فيصل الهويدي، أن محيط الخصر الكبير يعد مؤشرًا خطرًا فيما يتعلق بصحة الإنسان؛ إذ إن زيادة محيط الخصر عن الحد الطبيعي تعني زيادة مستوى دهون البطن لدى الشخص، والذي يرتبط بأمراض السمنة بشكل أو بآخر مثل مرض السكري النوع الثاني، وارتفاع نسبة الكوليسترول ونسبة الدهون الثلاثية والإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وقال: لا بد من اتباع عدد من النصائح للحصول على خصر أصغر؛ ومن أبرزها يجب الحرص على النوم ثماني ساعات يوميًا على الأقل، وضبط ساعات النوم في مواعيد محددة من أجل الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم؛ إذ يؤثر ذلك على خسارة وزيادة الوزن بشكل كبير.

وتابع قائلًا: يفضل إنهاء جميع الوجبات التي يتم تناولها خلال اليوم في الساعة السابعة مساءً كأقصى حد، ولا يفضل تناول الطعام في ساعات متأخرة على الإطلاق، كما ينصح بتناول الكربوهيدرات في وجبات الإفطار والغداء أيضًا، وأداء التمارين الرياضية، والابتعاد عن القلق والتوتر طوال الوقت؛ لأن ذلك يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن.

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