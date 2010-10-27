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مدرب وست بروميتش يعلق على انتقال "حجازي" للاتحاد: شعرتُ بالصدمة

قال: كان جاهزًا لمباراة أمس بالدوري الإنجليزي.. "كنت أريد استمراره معنا"

قال سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي، وإنه شعر بالصدمة لانتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وأضاف المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي، أن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون أمس الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1- 1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وتابع: "إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز، وهو لاعب دولي ومحترف كبير، وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي".

وأكمل بيليتش: "كنت أريد استمراره، وهو أيضًا كان يريد البقاء هذا الأسبوع. إنها صدمة. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

ووفق "رويترز" كان وست بروميتش، قد أعلن أمس الاثنين، انتقال مدافعه الدولي المصري البالغ عمره 29 عامًا، إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة، مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش، ويحتل الفريق المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد ثلاث نقاط فقط من أول ست مباريات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مدرب وست بروميتش يعلق على انتقال "حجازي" للاتحاد: شعرتُ بالصدمة
سبق

قال سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي، وإنه شعر بالصدمة لانتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وأضاف المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي، أن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون أمس الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1- 1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وتابع: "إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز، وهو لاعب دولي ومحترف كبير، وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي".

وأكمل بيليتش: "كنت أريد استمراره، وهو أيضًا كان يريد البقاء هذا الأسبوع. إنها صدمة. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

ووفق "رويترز" كان وست بروميتش، قد أعلن أمس الاثنين، انتقال مدافعه الدولي المصري البالغ عمره 29 عامًا، إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة، مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش، ويحتل الفريق المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد ثلاث نقاط فقط من أول ست مباريات.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
11:17 AM

مدرب وست بروميتش يعلق على انتقال "حجازي" للاتحاد: شعرتُ بالصدمة

قال: كان جاهزًا لمباراة أمس بالدوري الإنجليزي.. "كنت أريد استمراره معنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي، وإنه شعر بالصدمة لانتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وأضاف المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي، أن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون أمس الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1- 1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وتابع: "إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز، وهو لاعب دولي ومحترف كبير، وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي".

وأكمل بيليتش: "كنت أريد استمراره، وهو أيضًا كان يريد البقاء هذا الأسبوع. إنها صدمة. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

ووفق "رويترز" كان وست بروميتش، قد أعلن أمس الاثنين، انتقال مدافعه الدولي المصري البالغ عمره 29 عامًا، إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة، مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش، ويحتل الفريق المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد ثلاث نقاط فقط من أول ست مباريات.

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