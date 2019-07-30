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"المالكي": الحوثيون ارتكبوا مجزرة بسوق "آل ثابت" بصعدة لوقوفهم مع الشرعية

طالب المنظمات الأممية بتسليط الضوء على جرائم الميليشيا الحوثية باليمن

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرًا إلى أن الحوثي استهدف "آل ثابت" لوقوفهم إلى جانب الشرعية، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضح العقيد المالكي في مكالمة هاتفية مع العربية أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات، وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

ودانت الحكومة اليمنية في وقت سابق بشدة المجزرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، التي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحًا في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا بحق أبناء المنطقة عقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب، والمؤيدة للحكومة، وتُضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية، وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا التي تبث الخوف في نفوس المواطنين.

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"المالكي": الحوثيون ارتكبوا مجزرة بسوق "آل ثابت" بصعدة لوقوفهم مع الشرعية
سبق

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرًا إلى أن الحوثي استهدف "آل ثابت" لوقوفهم إلى جانب الشرعية، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضح العقيد المالكي في مكالمة هاتفية مع العربية أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات، وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

ودانت الحكومة اليمنية في وقت سابق بشدة المجزرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، التي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحًا في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا بحق أبناء المنطقة عقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب، والمؤيدة للحكومة، وتُضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية، وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا التي تبث الخوف في نفوس المواطنين.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:00 AM

"المالكي": الحوثيون ارتكبوا مجزرة بسوق "آل ثابت" بصعدة لوقوفهم مع الشرعية

طالب المنظمات الأممية بتسليط الضوء على جرائم الميليشيا الحوثية باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرًا إلى أن الحوثي استهدف "آل ثابت" لوقوفهم إلى جانب الشرعية، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، أوضح العقيد المالكي في مكالمة هاتفية مع العربية أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات، وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

ودانت الحكومة اليمنية في وقت سابق بشدة المجزرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، التي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحًا في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا بحق أبناء المنطقة عقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب، والمؤيدة للحكومة، وتُضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية، وتؤكد إرهاب ودموية هذه الميليشيا التي تبث الخوف في نفوس المواطنين.

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