12 دولة و230 موهوبًا وموهوبةً يترقبون نتائج "الموهوبون العرب" في نسختها الأولى

المبادرة انطلقت استشعارًا لدور المملكة في اكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في فندق الهيلتون بمدينة جدة، غدًا مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني المقبل، وذلك لإعلان نتائج مبادرة "الموهوبون العرب" في نسختها الأولى.

وستعلن خلال المؤتمر الصحفي أسماء ونتائج 230 موهوبًا وموهوبةً يمثلون 12 دولةً عربيةً هي "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، مملكة البحرين، فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، تونس، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وليبيا"، من الحاصلين على أعلى الدرجات، صُنفوا ما بين مواهب استثنائية، وموهوبين، وواعدين بالموهبة، بما يبرز الجهود المبذولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، ويعزز من رفع الوعي، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في العالم العربي.

وتعد مبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقت بشراكة بين موهبة والألكسو في أبريل 2021 برعاية وحضور وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم العربي؛ استشعارًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في اكتشاف ورعاية، وتمكين المواهب العربية، ودعم التنمية والازدهار في الوطن العربي، خلال فترة رئاستها المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وتحرص مؤسسة "موهبة" على التعاون والتكامل مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، لنقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بوصفها مؤسسة رائدة وخبيرة في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين، وأنها تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم.

وعملت "موهبة" على تطوير مقياس علمي خاص باكتشاف الموهوبين العرب بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يراعي الاختلافات الثقافية المتنوعة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل في العالم العربي.

وتنطلق المبادرة من جهود المملكة وريادتها في استثمار الطاقات الشابة، من خلال مؤسسة "موهبة" وممارساتها الميدانية النوعية في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وفق أفضل الممارسات العالمية، وما توليه منظمة "الألكسو" من اهتمام بالغ بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكلها الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين في العرب، ونشر الوعي حول الموهوبين؛ للمساهمة في رعاية وبناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة.

وتتمثل الغاية الرئيسة من مبادرة "الموهوبون العرب" في الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، من خلال البيئة الحاضنة للطاقات الموهوبة والمبدعة في جميع أنحاء العالم العربي، وتلبية شغفهم بالعلوم والمعرفة، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري من العقول العربية الباحثة عن آفاق أوسع أكاديميًا وبحثيًا، إلى جانب الشراكات الفاعلة لتعزيز فرص التعاون مع الجهات النوعية ومؤسسات الابتعاث والجهات الداعمة، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم، والاستفادة من قدراتهم النوعية والاستثمار فيها، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.