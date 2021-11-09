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وصول "القوات البرية الملكية السعودية" المشارِكة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين؛ من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

ويأتي تمرين "المصير واحد" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

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وصول "القوات البرية الملكية السعودية" المشارِكة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية
سبق

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين؛ من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

ويأتي تمرين "المصير واحد" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
07:34 PM

وصول "القوات البرية الملكية السعودية" المشارِكة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,493

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين؛ من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

ويأتي تمرين "المصير واحد" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

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