وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

"‎الجمارك" تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض منصور الشلاقي سبق 2020-11-25 أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 06:59 PM

اخر تعديل 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 07:56 PM

"‎الجمارك" تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ضبط شخصين بالتعاون مع "أمن الدولة" وبحوزتهما 4609.7 جرامات من المعدن الأصفر





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أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.