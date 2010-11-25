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"‎الجمارك" تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

ضبط شخصين بالتعاون مع "أمن الدولة" وبحوزتهما 4609.7 جرامات من المعدن الأصفر

أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"‎الجمارك" تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
سبق

أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
06:59 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:56 PM

"‎الجمارك" تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

ضبط شخصين بالتعاون مع "أمن الدولة" وبحوزتهما 4609.7 جرامات من المعدن الأصفر

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
3,396

أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

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