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"سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر

ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، عن استفادة نحو 6793 مريضًا خلال الأشهر الأربعة الماضية من خدمة توصيل الأدوية للمنازل، والتي فعّلتها المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مدير إدارة الخدمات الصيدلية بالمدينة الدكتورة سلافة الشنواني، أن الخدمة تأتي لحرص مدينة الملك سعود الطبية على سلامة المرضى، وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت "الشنواني" أن المستفيدين من خارج الرياض بلغ عددهم نحو 1118 مريضًا، كما بلغت أعداد المستفيدين من داخل الرياض نحو 5675 مريضًا.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، عن استفادة نحو 6793 مريضًا خلال الأشهر الأربعة الماضية من خدمة توصيل الأدوية للمنازل، والتي فعّلتها المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مدير إدارة الخدمات الصيدلية بالمدينة الدكتورة سلافة الشنواني، أن الخدمة تأتي لحرص مدينة الملك سعود الطبية على سلامة المرضى، وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت "الشنواني" أن المستفيدين من خارج الرياض بلغ عددهم نحو 1118 مريضًا، كما بلغت أعداد المستفيدين من داخل الرياض نحو 5675 مريضًا.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:47 AM

"سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر

ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، عن استفادة نحو 6793 مريضًا خلال الأشهر الأربعة الماضية من خدمة توصيل الأدوية للمنازل، والتي فعّلتها المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مدير إدارة الخدمات الصيدلية بالمدينة الدكتورة سلافة الشنواني، أن الخدمة تأتي لحرص مدينة الملك سعود الطبية على سلامة المرضى، وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت "الشنواني" أن المستفيدين من خارج الرياض بلغ عددهم نحو 1118 مريضًا، كما بلغت أعداد المستفيدين من داخل الرياض نحو 5675 مريضًا.

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