النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "تقني تبوك" يبحث تطوير المنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد

أشاد بدور "المسؤولية الاجتماعية" بنيوم فى إجراء الدراسات الميدانية

التقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي بمقر الإدارة اليوم، فريق عمل من مؤسسة الملك خالد بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية بنيوم، والمكون من ماهر أبو حجلة وأحمد السعيدان مدراء مشاريع ببرنامج بناء القدرات بالمؤسسة.

وأكد "البلوي" خلال لقائه بالوفد، حرص الإدارة على مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة الواقع الحالي للقطاع الثالث، وسبل التعاون في تطوير عمله وتعظيم أثره الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد "البلوى" بالدور الذي تضطلع به المسؤولية الاجتماعية بنيوم ومؤسسة الملك خالد في هذا المجال، من حيث العمل على إجراء الدراسات الميدانية والخروج بخطط عملية للتطوير مبنية على أرض الواقع ينبثق عنها مشاريع تساهم في بناء قدرات هذه المنظمات والعاملين فيها لتمكينهم من إحداث الأثر وصناعة التغيير في المجتمع.

وأعرب "البلوي" عن سعادته بزيارة فريق مؤسسة الملك خالد وحرص إدارة المسؤولية الإجتماعية بنيوم على شمول كافة القطاعات المعنية بالتنمية لتنسيق عملية التعاون لدعم عملية تطوير المنظمات غير الربحية.

فيما شكر فريق الدراسة إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، على جهودها المتواصلة في دعم المشاريع المجتمعية المحققة لرؤية المملكة وتمكين مواطنيها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "تقني تبوك" يبحث تطوير المنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد
سبق

التقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي بمقر الإدارة اليوم، فريق عمل من مؤسسة الملك خالد بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية بنيوم، والمكون من ماهر أبو حجلة وأحمد السعيدان مدراء مشاريع ببرنامج بناء القدرات بالمؤسسة.

وأكد "البلوي" خلال لقائه بالوفد، حرص الإدارة على مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة الواقع الحالي للقطاع الثالث، وسبل التعاون في تطوير عمله وتعظيم أثره الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد "البلوى" بالدور الذي تضطلع به المسؤولية الاجتماعية بنيوم ومؤسسة الملك خالد في هذا المجال، من حيث العمل على إجراء الدراسات الميدانية والخروج بخطط عملية للتطوير مبنية على أرض الواقع ينبثق عنها مشاريع تساهم في بناء قدرات هذه المنظمات والعاملين فيها لتمكينهم من إحداث الأثر وصناعة التغيير في المجتمع.

وأعرب "البلوي" عن سعادته بزيارة فريق مؤسسة الملك خالد وحرص إدارة المسؤولية الإجتماعية بنيوم على شمول كافة القطاعات المعنية بالتنمية لتنسيق عملية التعاون لدعم عملية تطوير المنظمات غير الربحية.

فيما شكر فريق الدراسة إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، على جهودها المتواصلة في دعم المشاريع المجتمعية المحققة لرؤية المملكة وتمكين مواطنيها.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:25 PM

مدير "تقني تبوك" يبحث تطوير المنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد

أشاد بدور "المسؤولية الاجتماعية" بنيوم فى إجراء الدراسات الميدانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
169

التقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي بمقر الإدارة اليوم، فريق عمل من مؤسسة الملك خالد بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية بنيوم، والمكون من ماهر أبو حجلة وأحمد السعيدان مدراء مشاريع ببرنامج بناء القدرات بالمؤسسة.

وأكد "البلوي" خلال لقائه بالوفد، حرص الإدارة على مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة الواقع الحالي للقطاع الثالث، وسبل التعاون في تطوير عمله وتعظيم أثره الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد "البلوى" بالدور الذي تضطلع به المسؤولية الاجتماعية بنيوم ومؤسسة الملك خالد في هذا المجال، من حيث العمل على إجراء الدراسات الميدانية والخروج بخطط عملية للتطوير مبنية على أرض الواقع ينبثق عنها مشاريع تساهم في بناء قدرات هذه المنظمات والعاملين فيها لتمكينهم من إحداث الأثر وصناعة التغيير في المجتمع.

وأعرب "البلوي" عن سعادته بزيارة فريق مؤسسة الملك خالد وحرص إدارة المسؤولية الإجتماعية بنيوم على شمول كافة القطاعات المعنية بالتنمية لتنسيق عملية التعاون لدعم عملية تطوير المنظمات غير الربحية.

فيما شكر فريق الدراسة إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، على جهودها المتواصلة في دعم المشاريع المجتمعية المحققة لرؤية المملكة وتمكين مواطنيها.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,052
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة