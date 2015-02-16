مدير "تقني تبوك" يبحث تطوير المنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد

أشاد بدور "المسؤولية الاجتماعية" بنيوم فى إجراء الدراسات الميدانية

التقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي بمقر الإدارة اليوم، فريق عمل من مؤسسة الملك خالد بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية بنيوم، والمكون من ماهر أبو حجلة وأحمد السعيدان مدراء مشاريع ببرنامج بناء القدرات بالمؤسسة.

وأكد "البلوي" خلال لقائه بالوفد، حرص الإدارة على مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة الواقع الحالي للقطاع الثالث، وسبل التعاون في تطوير عمله وتعظيم أثره الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشاد "البلوى" بالدور الذي تضطلع به المسؤولية الاجتماعية بنيوم ومؤسسة الملك خالد في هذا المجال، من حيث العمل على إجراء الدراسات الميدانية والخروج بخطط عملية للتطوير مبنية على أرض الواقع ينبثق عنها مشاريع تساهم في بناء قدرات هذه المنظمات والعاملين فيها لتمكينهم من إحداث الأثر وصناعة التغيير في المجتمع.

وأعرب "البلوي" عن سعادته بزيارة فريق مؤسسة الملك خالد وحرص إدارة المسؤولية الإجتماعية بنيوم على شمول كافة القطاعات المعنية بالتنمية لتنسيق عملية التعاون لدعم عملية تطوير المنظمات غير الربحية.

فيما شكر فريق الدراسة إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، على جهودها المتواصلة في دعم المشاريع المجتمعية المحققة لرؤية المملكة وتمكين مواطنيها.