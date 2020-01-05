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موسم 2020 .. كؤوس "فروسية المدينة" تتوّج 4 ميادين بالمملكة

بعد إعادة الشوط الرابع بالحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة

تصوير: مروان الصاعدي

انطلق موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنوّرة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من مُلاك الخيل والمهتمين بها من خلال الحفل الأول لميدان الفروسية، الذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد «غلا وطني» للمالك عبدالرحمن المرغلاني؛ على مسافة 1000 متر خط مستقيم من مدينة الرياض، أما الشوط الثاني المخصص للخيل المستوردة لجميع الدرجات وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، ففاز بها الجواد «مبلغ»، من محافظة الزلفي للمالك أحمد الطيار؛ وقطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال من نصيب الجواد «ناصي الخير» من المدينة المنوّرة للمالك عدنان الحسيني؛ على مسافة 1600 متر.

وكان الشوط الرابع لإنتاج السعودية لجميع الدرجات، على كأس «ميدان فروسية المدينة»، جائزة الشوط ١٢٠ ألف ريال، مسافة الـ 1600 متر.

وقررت لجنة السباق والتحكيم إعادة الشوط في الحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة، فيما كان الشوط الخامس للخيل العربية لجميع الدرجات على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١١٠ آلاف ريال، وفاز بها الجواد «لؤي الخالدية» من منطقة نجران، للمالك مانع آل حيدر؛ على مسافة 1200 متر.

وانطلق موسم سباقات الفروسية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات ومُلاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد من خلال إقامة الحفل الأول بين ثماني حفلات ستكون مجموع موسم الفروسية للعام الجاري؛ حيث يتكون من خمسة أشواط في كل حفل، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

سباقات الفروسية ميدان المدينة المنورة

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موسم 2020 .. كؤوس "فروسية المدينة" تتوّج 4 ميادين بالمملكة
سبق

تصوير: مروان الصاعدي

انطلق موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنوّرة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من مُلاك الخيل والمهتمين بها من خلال الحفل الأول لميدان الفروسية، الذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد «غلا وطني» للمالك عبدالرحمن المرغلاني؛ على مسافة 1000 متر خط مستقيم من مدينة الرياض، أما الشوط الثاني المخصص للخيل المستوردة لجميع الدرجات وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، ففاز بها الجواد «مبلغ»، من محافظة الزلفي للمالك أحمد الطيار؛ وقطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال من نصيب الجواد «ناصي الخير» من المدينة المنوّرة للمالك عدنان الحسيني؛ على مسافة 1600 متر.

وكان الشوط الرابع لإنتاج السعودية لجميع الدرجات، على كأس «ميدان فروسية المدينة»، جائزة الشوط ١٢٠ ألف ريال، مسافة الـ 1600 متر.

وقررت لجنة السباق والتحكيم إعادة الشوط في الحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة، فيما كان الشوط الخامس للخيل العربية لجميع الدرجات على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١١٠ آلاف ريال، وفاز بها الجواد «لؤي الخالدية» من منطقة نجران، للمالك مانع آل حيدر؛ على مسافة 1200 متر.

وانطلق موسم سباقات الفروسية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات ومُلاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد من خلال إقامة الحفل الأول بين ثماني حفلات ستكون مجموع موسم الفروسية للعام الجاري؛ حيث يتكون من خمسة أشواط في كل حفل، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:59 AM

موسم 2020 .. كؤوس "فروسية المدينة" تتوّج 4 ميادين بالمملكة

بعد إعادة الشوط الرابع بالحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تصوير: مروان الصاعدي

انطلق موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنوّرة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من مُلاك الخيل والمهتمين بها من خلال الحفل الأول لميدان الفروسية، الذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد «غلا وطني» للمالك عبدالرحمن المرغلاني؛ على مسافة 1000 متر خط مستقيم من مدينة الرياض، أما الشوط الثاني المخصص للخيل المستوردة لجميع الدرجات وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، ففاز بها الجواد «مبلغ»، من محافظة الزلفي للمالك أحمد الطيار؛ وقطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال من نصيب الجواد «ناصي الخير» من المدينة المنوّرة للمالك عدنان الحسيني؛ على مسافة 1600 متر.

وكان الشوط الرابع لإنتاج السعودية لجميع الدرجات، على كأس «ميدان فروسية المدينة»، جائزة الشوط ١٢٠ ألف ريال، مسافة الـ 1600 متر.

وقررت لجنة السباق والتحكيم إعادة الشوط في الحفل الثاني بسبب الانطلاقة الخاطئة، فيما كان الشوط الخامس للخيل العربية لجميع الدرجات على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١١٠ آلاف ريال، وفاز بها الجواد «لؤي الخالدية» من منطقة نجران، للمالك مانع آل حيدر؛ على مسافة 1200 متر.

وانطلق موسم سباقات الفروسية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات ومُلاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد من خلال إقامة الحفل الأول بين ثماني حفلات ستكون مجموع موسم الفروسية للعام الجاري؛ حيث يتكون من خمسة أشواط في كل حفل، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

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