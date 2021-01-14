النصر يمدد عقد نجمه سامي النجعي 3 أعوام

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت إنهاء إجراءات تجديد عقد نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر الكابتن سامي النجعي لمدة ثلاث سنوات قادمة.



وبدأ النجعي مسيرته من المراحل السنية لنادي النصر قبل أن يرتدي قميص الفريق الأول للمرة الأولى في عام 2016 ويعار بعدها في 2019 إلى القادسية ومنه إلى ضمك في الموسم الماضي.



وفي الموسم الحالي لعب النجعي 4 مباريات دورية وأخرى في كأس الملك ساهم خلالها بتسجيل هدفين.