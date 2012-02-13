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بيل غيتس: هذه 3 أمور مطلوبة لاحتواء أي وباء بعد كورونا

قال: الالتزام بها يمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم

وجّه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ثلاث توصيات، قال إن الالتزام بها يمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم قبل انتشاره على نطاق واسع.

وذكر غيتس، في مدونة للترويج لكتابه الجديد المنتظر صدوره يوم 3 مايو تحت اسم "كيف نمنع الجائحة المقبلة"، أنه "لا يتعين علينا القيام بنفس الأمر مرة أخرى"، بحسب "سكاي نيوز".

وتضمن التوصيات الثلاث الآتي:

أولًا: تحسين النظم الصحية.

يقول غيتس: إن العالم في حاجة إلى أنظمة صحية في المستوى، خاصة في البلدان النامية. ويعني ذلك أن الدول يصبح بمقدورها إجراء اختبارات على نطاق واسع وتقليل خطر إصابة الأشخاص بالعدوى، والحد من انتشار الفيروس.

ثانيًا: بناء نظام عالمي لمراقبة مسببات الأمراض

يشرح غيتس، في كتابه، أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الفيروس التالي من الانتشار والتحول إلى جائحة.

ثالثًا: مواصلة الابتكار في الكشف والعلاج والوقاية

يقول غيتس: إننا في الحاجة إلى ابتكار مستمر في ثلاثة مجالات رئيسة: التشخيص (أي الاختبار)، والعلاجات، واللقاحات.

الملياردير الأمريكي بيل غيتس

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بيل غيتس: هذه 3 أمور مطلوبة لاحتواء أي وباء بعد كورونا
سبق

وجّه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ثلاث توصيات، قال إن الالتزام بها يمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم قبل انتشاره على نطاق واسع.

وذكر غيتس، في مدونة للترويج لكتابه الجديد المنتظر صدوره يوم 3 مايو تحت اسم "كيف نمنع الجائحة المقبلة"، أنه "لا يتعين علينا القيام بنفس الأمر مرة أخرى"، بحسب "سكاي نيوز".

وتضمن التوصيات الثلاث الآتي:

أولًا: تحسين النظم الصحية.

يقول غيتس: إن العالم في حاجة إلى أنظمة صحية في المستوى، خاصة في البلدان النامية. ويعني ذلك أن الدول يصبح بمقدورها إجراء اختبارات على نطاق واسع وتقليل خطر إصابة الأشخاص بالعدوى، والحد من انتشار الفيروس.

ثانيًا: بناء نظام عالمي لمراقبة مسببات الأمراض

يشرح غيتس، في كتابه، أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الفيروس التالي من الانتشار والتحول إلى جائحة.

ثالثًا: مواصلة الابتكار في الكشف والعلاج والوقاية

يقول غيتس: إننا في الحاجة إلى ابتكار مستمر في ثلاثة مجالات رئيسة: التشخيص (أي الاختبار)، والعلاجات، واللقاحات.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:16 PM

بيل غيتس: هذه 3 أمور مطلوبة لاحتواء أي وباء بعد كورونا

قال: الالتزام بها يمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، ثلاث توصيات، قال إن الالتزام بها يمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم قبل انتشاره على نطاق واسع.

وذكر غيتس، في مدونة للترويج لكتابه الجديد المنتظر صدوره يوم 3 مايو تحت اسم "كيف نمنع الجائحة المقبلة"، أنه "لا يتعين علينا القيام بنفس الأمر مرة أخرى"، بحسب "سكاي نيوز".

وتضمن التوصيات الثلاث الآتي:

أولًا: تحسين النظم الصحية.

يقول غيتس: إن العالم في حاجة إلى أنظمة صحية في المستوى، خاصة في البلدان النامية. ويعني ذلك أن الدول يصبح بمقدورها إجراء اختبارات على نطاق واسع وتقليل خطر إصابة الأشخاص بالعدوى، والحد من انتشار الفيروس.

ثانيًا: بناء نظام عالمي لمراقبة مسببات الأمراض

يشرح غيتس، في كتابه، أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الفيروس التالي من الانتشار والتحول إلى جائحة.

ثالثًا: مواصلة الابتكار في الكشف والعلاج والوقاية

يقول غيتس: إننا في الحاجة إلى ابتكار مستمر في ثلاثة مجالات رئيسة: التشخيص (أي الاختبار)، والعلاجات، واللقاحات.

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