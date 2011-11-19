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الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى

يُلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية

يفتتح -بعد قليل- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ وذلك بمقر المجلس في الرياض؛ حيث يلقي -رعاه الله- خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

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الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى
سبق

يفتتح -بعد قليل- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ وذلك بمقر المجلس في الرياض؛ حيث يلقي -رعاه الله- خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:30 PM

الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى

يُلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح -بعد قليل- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ وذلك بمقر المجلس في الرياض؛ حيث يلقي -رعاه الله- خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

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