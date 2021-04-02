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مركز "العنف الأسري" يباشر واقعة تعرض شاب للعنف على يد والده

وزارة الموارد البشرية تؤكد توجيه الحالة إلى الجهات ذات الاختصاص

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة تعرض شاب للعنف من قبل والده.

وقال المركز عبر "تويتر": ‏إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تودّ وزارة الموارد

البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز "العنف الأسري" يباشر واقعة تعرض شاب للعنف على يد والده
سبق

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة تعرض شاب للعنف من قبل والده.

وقال المركز عبر "تويتر": ‏إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تودّ وزارة الموارد

البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الاختصاص.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
06:08 PM

مركز "العنف الأسري" يباشر واقعة تعرض شاب للعنف على يد والده

وزارة الموارد البشرية تؤكد توجيه الحالة إلى الجهات ذات الاختصاص

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، عن مباشرة ورصد حالة تعرض شاب للعنف من قبل والده.

وقال المركز عبر "تويتر": ‏إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تودّ وزارة الموارد

البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الاختصاص.

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