النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري

أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري
سبق

أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:52 PM

الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
673

أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة