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مجموعة سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا لفعاليات موسم الرياض 2021

انطلاقًا من دورها المجتمعي والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن رعايتها الطبية لفعاليات موسم الرياض 2021م، ولتكون الراعي البريميوم لهذه المناسبة التي انطلقت فعالياتها وأنشطتها يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر، وتمتدّ لأكثر من خمسة أشهر وتتوزع على 14 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار "تخيل أكثر".

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخة الأولى؛ إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدد من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا لتكون على أهبة الاستعداد، ولتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والعروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.

وستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعدّدة ووحدات طبية متنقّلة للتدخل السريع "RRT"، بالإضافة إلى ربط مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض.

وتأتي مشاركة المجموعة انطلاقًا من دورها المجتمعي والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ تعتزّ المجموعة دومًا بالمبادرة في المشاركة بالفعاليات والمناسبات الوطنية، والمساهمة في نجاحها لدعم جهود الدولة في ذلك.

ويعدّ موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية وأبرزها على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث تقام فعاليات الموسم تحت شعار "تخيل أكثر" على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، ويشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا لفعاليات موسم الرياض 2021
سبق

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن رعايتها الطبية لفعاليات موسم الرياض 2021م، ولتكون الراعي البريميوم لهذه المناسبة التي انطلقت فعالياتها وأنشطتها يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر، وتمتدّ لأكثر من خمسة أشهر وتتوزع على 14 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار "تخيل أكثر".

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخة الأولى؛ إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدد من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا لتكون على أهبة الاستعداد، ولتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والعروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.

وستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعدّدة ووحدات طبية متنقّلة للتدخل السريع "RRT"، بالإضافة إلى ربط مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض.

وتأتي مشاركة المجموعة انطلاقًا من دورها المجتمعي والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ تعتزّ المجموعة دومًا بالمبادرة في المشاركة بالفعاليات والمناسبات الوطنية، والمساهمة في نجاحها لدعم جهود الدولة في ذلك.

ويعدّ موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية وأبرزها على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث تقام فعاليات الموسم تحت شعار "تخيل أكثر" على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، ويشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية .

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
11:05 AM

مجموعة سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا لفعاليات موسم الرياض 2021

انطلاقًا من دورها المجتمعي والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن رعايتها الطبية لفعاليات موسم الرياض 2021م، ولتكون الراعي البريميوم لهذه المناسبة التي انطلقت فعالياتها وأنشطتها يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر، وتمتدّ لأكثر من خمسة أشهر وتتوزع على 14 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار "تخيل أكثر".

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخة الأولى؛ إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدد من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا لتكون على أهبة الاستعداد، ولتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والعروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.

وستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعدّدة ووحدات طبية متنقّلة للتدخل السريع "RRT"، بالإضافة إلى ربط مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض.

وتأتي مشاركة المجموعة انطلاقًا من دورها المجتمعي والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ تعتزّ المجموعة دومًا بالمبادرة في المشاركة بالفعاليات والمناسبات الوطنية، والمساهمة في نجاحها لدعم جهود الدولة في ذلك.

ويعدّ موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية وأبرزها على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث تقام فعاليات الموسم تحت شعار "تخيل أكثر" على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، ويشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية .

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