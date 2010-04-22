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قرعة بطولة "إعلاميون للطائرة" تُسحب غدًا بمشاركة 8 فرق

بالشراكة مع اتحاد الطائرة و"آفاق البلسم" في إطار المسؤولية الاجتماعية

بتنظيم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وجمعية "إعلاميون" وبشراكة مجتمعية لشركة مجمع آفاق البلسم لطب الأسنان بالرياض وشركة المراعي، تسحب مساء يوم غدٍ الخميس قرعة بطولة (إعلاميون للطائرة) في نسختها الأولى، وذلك في مقر جمعية "إعلاميون" بالرياض.

وسيتقدم الحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ورئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود الغربي ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق البلسم فهد الحريشي وأسطورة الكرة الطائرة النجم الكبير أحمد البخيت.

وتضم البطولة ثماني فرق هي (الرئيس، الأمانة، إذاعة هنا العزم، القناة الرياضية، آفاق البلسم، النجوم، مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات، واستراحة إعلاميون).

وتنطلق البطولة على صالة وزارة الرياضة بالرياض "الدرعية" يوم السبت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م، وتختتم يوم الاثنين 14 رمضان الموافق 26 إبريل، حيث من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة عددٍ من نجوم الطائرة السعودية.

وتأتي هذه البطولة في إطار اهتمام الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة لزيادة عدد الممارسين في الأنشطة الرياضية وفتح شراكات مع الجمعيات والشركات في التنظيم والدعم.

وتطبق اللجنة المنظمة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على أهمية رفع نسبة الممارسين للرياضة من خلال الأنشطة، مشيرًا إلى أن فتح شراكات مع الجمعيات والقطاع الخاص سيُسهم في رفع النسبة وأن هدف الطائرة هو المساهمة بشكل كبير في رفع هذه النسبة.

وعبّر الدكتور الزغيبي عن شكره وتقديره لشركة آفاق البلسم على رعايتها للبطولة وشركة المراعي كراعي ضيافة، ولجمعية "إعلاميون" على المبادرة الرائعة بإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية - المجتمعية.

من جهة أخرى، ثمّن مدير البطولة عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأستاذ خلف ملفي، هذه الشراكة مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة التي تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للجمعية وتحقيق أهداف وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية بما يعزز قيمة الجمعيات ورفع مستوى العمل التطوعي ونشر ثقافة وأدوار الجمعيات بما يواكب النهضة العامة وتحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030" لرفع عدد ممارسي الرياضة في المملكة.

وأبدى الزميل خلف ثقته بتوسيع نطاق الشراكات والمناشط مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة، وتقديم ما يليق بجمعية "إعلاميون" كنموذج يُحتذى في عمل القطاع الثالث.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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قرعة بطولة "إعلاميون للطائرة" تُسحب غدًا بمشاركة 8 فرق
سبق

بتنظيم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وجمعية "إعلاميون" وبشراكة مجتمعية لشركة مجمع آفاق البلسم لطب الأسنان بالرياض وشركة المراعي، تسحب مساء يوم غدٍ الخميس قرعة بطولة (إعلاميون للطائرة) في نسختها الأولى، وذلك في مقر جمعية "إعلاميون" بالرياض.

وسيتقدم الحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ورئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود الغربي ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق البلسم فهد الحريشي وأسطورة الكرة الطائرة النجم الكبير أحمد البخيت.

وتضم البطولة ثماني فرق هي (الرئيس، الأمانة، إذاعة هنا العزم، القناة الرياضية، آفاق البلسم، النجوم، مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات، واستراحة إعلاميون).

وتنطلق البطولة على صالة وزارة الرياضة بالرياض "الدرعية" يوم السبت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م، وتختتم يوم الاثنين 14 رمضان الموافق 26 إبريل، حيث من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة عددٍ من نجوم الطائرة السعودية.

وتأتي هذه البطولة في إطار اهتمام الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة لزيادة عدد الممارسين في الأنشطة الرياضية وفتح شراكات مع الجمعيات والشركات في التنظيم والدعم.

وتطبق اللجنة المنظمة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على أهمية رفع نسبة الممارسين للرياضة من خلال الأنشطة، مشيرًا إلى أن فتح شراكات مع الجمعيات والقطاع الخاص سيُسهم في رفع النسبة وأن هدف الطائرة هو المساهمة بشكل كبير في رفع هذه النسبة.

وعبّر الدكتور الزغيبي عن شكره وتقديره لشركة آفاق البلسم على رعايتها للبطولة وشركة المراعي كراعي ضيافة، ولجمعية "إعلاميون" على المبادرة الرائعة بإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية - المجتمعية.

من جهة أخرى، ثمّن مدير البطولة عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأستاذ خلف ملفي، هذه الشراكة مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة التي تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للجمعية وتحقيق أهداف وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية بما يعزز قيمة الجمعيات ورفع مستوى العمل التطوعي ونشر ثقافة وأدوار الجمعيات بما يواكب النهضة العامة وتحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030" لرفع عدد ممارسي الرياضة في المملكة.

وأبدى الزميل خلف ثقته بتوسيع نطاق الشراكات والمناشط مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة، وتقديم ما يليق بجمعية "إعلاميون" كنموذج يُحتذى في عمل القطاع الثالث.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:16 AM

قرعة بطولة "إعلاميون للطائرة" تُسحب غدًا بمشاركة 8 فرق

بالشراكة مع اتحاد الطائرة و"آفاق البلسم" في إطار المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بتنظيم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وجمعية "إعلاميون" وبشراكة مجتمعية لشركة مجمع آفاق البلسم لطب الأسنان بالرياض وشركة المراعي، تسحب مساء يوم غدٍ الخميس قرعة بطولة (إعلاميون للطائرة) في نسختها الأولى، وذلك في مقر جمعية "إعلاميون" بالرياض.

وسيتقدم الحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي ورئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود الغربي ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق البلسم فهد الحريشي وأسطورة الكرة الطائرة النجم الكبير أحمد البخيت.

وتضم البطولة ثماني فرق هي (الرئيس، الأمانة، إذاعة هنا العزم، القناة الرياضية، آفاق البلسم، النجوم، مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات، واستراحة إعلاميون).

وتنطلق البطولة على صالة وزارة الرياضة بالرياض "الدرعية" يوم السبت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 إبريل 2021 م، وتختتم يوم الاثنين 14 رمضان الموافق 26 إبريل، حيث من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة عددٍ من نجوم الطائرة السعودية.

وتأتي هذه البطولة في إطار اهتمام الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة لزيادة عدد الممارسين في الأنشطة الرياضية وفتح شراكات مع الجمعيات والشركات في التنظيم والدعم.

وتطبق اللجنة المنظمة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على أهمية رفع نسبة الممارسين للرياضة من خلال الأنشطة، مشيرًا إلى أن فتح شراكات مع الجمعيات والقطاع الخاص سيُسهم في رفع النسبة وأن هدف الطائرة هو المساهمة بشكل كبير في رفع هذه النسبة.

وعبّر الدكتور الزغيبي عن شكره وتقديره لشركة آفاق البلسم على رعايتها للبطولة وشركة المراعي كراعي ضيافة، ولجمعية "إعلاميون" على المبادرة الرائعة بإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية - المجتمعية.

من جهة أخرى، ثمّن مدير البطولة عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأستاذ خلف ملفي، هذه الشراكة مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة التي تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للجمعية وتحقيق أهداف وتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية بما يعزز قيمة الجمعيات ورفع مستوى العمل التطوعي ونشر ثقافة وأدوار الجمعيات بما يواكب النهضة العامة وتحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030" لرفع عدد ممارسي الرياضة في المملكة.

وأبدى الزميل خلف ثقته بتوسيع نطاق الشراكات والمناشط مع الاتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة، وتقديم ما يليق بجمعية "إعلاميون" كنموذج يُحتذى في عمل القطاع الثالث.

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