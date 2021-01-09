النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع جامعة "هارفارد" للتعليم المؤسسي

استهدف موظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة

انطلق اليوم السبت، برنامج القيادة التنفيذية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لموظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة بحضور ٤٠ مشاركاً "عن بعد".

وسيتعرف من خلاله المشاركون على عدة محاور، أهمها القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات تستمر لمدة خمسة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة ٣٠٣٠.

وافتتح نائب مدير عام مدير معهد إعداد القادة هاشم داغستاني، البرنامج قائلاً: "في البداية أتقدم بالشكر لجميع المشاركين على تواجدهم، وأن هذا البرنامج يعد الثاني حيث كانت التجربة الأولى جميلة ولمسنا ردود أفعال رائعة من المشاركين وعن مدى استفادتهم من التجربة وهذا الأمر شجعنا على إقامة البرنامج للمرة الثانية".

وأكد أن المعهد يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية السعودية وسنقدم جميع البرامج التي يحتاجها القطاع الرياضي.

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال الشراكة مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي إلى تنمية صفات القيادة لدى منسوبي القطاع الرياضي، وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعارف الرياضية من أجل الارتقاء بالعمل الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انطلاق برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع جامعة "هارفارد" للتعليم المؤسسي
سبق

انطلق اليوم السبت، برنامج القيادة التنفيذية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لموظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة بحضور ٤٠ مشاركاً "عن بعد".

وسيتعرف من خلاله المشاركون على عدة محاور، أهمها القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات تستمر لمدة خمسة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة ٣٠٣٠.

وافتتح نائب مدير عام مدير معهد إعداد القادة هاشم داغستاني، البرنامج قائلاً: "في البداية أتقدم بالشكر لجميع المشاركين على تواجدهم، وأن هذا البرنامج يعد الثاني حيث كانت التجربة الأولى جميلة ولمسنا ردود أفعال رائعة من المشاركين وعن مدى استفادتهم من التجربة وهذا الأمر شجعنا على إقامة البرنامج للمرة الثانية".

وأكد أن المعهد يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية السعودية وسنقدم جميع البرامج التي يحتاجها القطاع الرياضي.

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال الشراكة مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي إلى تنمية صفات القيادة لدى منسوبي القطاع الرياضي، وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعارف الرياضية من أجل الارتقاء بالعمل الرياضي.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
07:14 PM

انطلاق برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع جامعة "هارفارد" للتعليم المؤسسي

استهدف موظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7

انطلق اليوم السبت، برنامج القيادة التنفيذية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لموظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة بحضور ٤٠ مشاركاً "عن بعد".

وسيتعرف من خلاله المشاركون على عدة محاور، أهمها القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات تستمر لمدة خمسة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة ٣٠٣٠.

وافتتح نائب مدير عام مدير معهد إعداد القادة هاشم داغستاني، البرنامج قائلاً: "في البداية أتقدم بالشكر لجميع المشاركين على تواجدهم، وأن هذا البرنامج يعد الثاني حيث كانت التجربة الأولى جميلة ولمسنا ردود أفعال رائعة من المشاركين وعن مدى استفادتهم من التجربة وهذا الأمر شجعنا على إقامة البرنامج للمرة الثانية".

وأكد أن المعهد يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية السعودية وسنقدم جميع البرامج التي يحتاجها القطاع الرياضي.

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال الشراكة مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي إلى تنمية صفات القيادة لدى منسوبي القطاع الرياضي، وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعارف الرياضية من أجل الارتقاء بالعمل الرياضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,578
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,694

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة