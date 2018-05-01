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تعليم محايل يتسلم 4 مشروعات تعليمية بكلفة تجاوزت 35 مليون ريال

آل شريم يثمّن للقيادة اهتمامها وتسخير الإمكانات كافة للطلاب

تسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير ممثلة في إدارة شؤون المباني أخيرًا 4 مشروعات تعليمية بكلفة بلغت 35.121.695.


وقال مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إن المباني المدرسية المستلمة تخدم 1909 طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية من خلال 72 فصلاً دراسيًا مجهزًا بالمستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة.


وسمى آل شريم المدارس المستلمة وهي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الوفاء للبنين بالمليحة وتتبع مكتب التعليم بمحافظة البرك، وابتدائية ومتوسطة الجزيرة وثانوية عبدالملك بن مروان للبنين بالقريحاء التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بارق، وابتدائية حذيفة بن اليمان ومتوسطة الأجيال وثانوية الإمام البخاري للبنين بمركز ثربان الطلاليع التابع لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة وابتدائية الفسح للبنات بمركز إخلال التابع لمكتب التعليم بقنا وجميعها تتبع ادارة تعليم محايل.


وقدم آل شريم أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واللذان سخرا كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة التعليم في هذه البلاد.


وثمّن دعم أمير عسير ونائبه ووزير التعليم ونائبه ووكالة الوزارة للمباني على كل ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام بمسيرة التعليم وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والطالبات.


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تعليم محايل يتسلم 4 مشروعات تعليمية بكلفة تجاوزت 35 مليون ريال
سبق

تسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير ممثلة في إدارة شؤون المباني أخيرًا 4 مشروعات تعليمية بكلفة بلغت 35.121.695.


وقال مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إن المباني المدرسية المستلمة تخدم 1909 طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية من خلال 72 فصلاً دراسيًا مجهزًا بالمستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة.


وسمى آل شريم المدارس المستلمة وهي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الوفاء للبنين بالمليحة وتتبع مكتب التعليم بمحافظة البرك، وابتدائية ومتوسطة الجزيرة وثانوية عبدالملك بن مروان للبنين بالقريحاء التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بارق، وابتدائية حذيفة بن اليمان ومتوسطة الأجيال وثانوية الإمام البخاري للبنين بمركز ثربان الطلاليع التابع لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة وابتدائية الفسح للبنات بمركز إخلال التابع لمكتب التعليم بقنا وجميعها تتبع ادارة تعليم محايل.


وقدم آل شريم أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واللذان سخرا كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة التعليم في هذه البلاد.


وثمّن دعم أمير عسير ونائبه ووزير التعليم ونائبه ووكالة الوزارة للمباني على كل ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام بمسيرة التعليم وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والطالبات.


01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:30 AM

تعليم محايل يتسلم 4 مشروعات تعليمية بكلفة تجاوزت 35 مليون ريال

آل شريم يثمّن للقيادة اهتمامها وتسخير الإمكانات كافة للطلاب

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محمد طيران - محايل عسير
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تسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير ممثلة في إدارة شؤون المباني أخيرًا 4 مشروعات تعليمية بكلفة بلغت 35.121.695.


وقال مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم إن المباني المدرسية المستلمة تخدم 1909 طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية من خلال 72 فصلاً دراسيًا مجهزًا بالمستلزمات والوسائل التعليمية الحديثة.


وسمى آل شريم المدارس المستلمة وهي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الوفاء للبنين بالمليحة وتتبع مكتب التعليم بمحافظة البرك، وابتدائية ومتوسطة الجزيرة وثانوية عبدالملك بن مروان للبنين بالقريحاء التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بارق، وابتدائية حذيفة بن اليمان ومتوسطة الأجيال وثانوية الإمام البخاري للبنين بمركز ثربان الطلاليع التابع لمكتب التعليم بمحافظة المجاردة وابتدائية الفسح للبنات بمركز إخلال التابع لمكتب التعليم بقنا وجميعها تتبع ادارة تعليم محايل.


وقدم آل شريم أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واللذان سخرا كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة التعليم في هذه البلاد.


وثمّن دعم أمير عسير ونائبه ووزير التعليم ونائبه ووكالة الوزارة للمباني على كل ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام بمسيرة التعليم وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والطالبات.


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