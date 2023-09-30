النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة تبوك" تحتضن ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية

لتفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة وإدارة المخاطر

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد، اليوم، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ووكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية بالمنطقة: ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية بأمانة تبوك.

واستعرضت الورشة دعم نظام المراقبة الداخلية، والتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة، ورفع مستوى النضج المؤسسي، كما تم خلالها بحث آلية وأحكام تقارير جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية وآليات متابعة المهام والأعمال، ومعالجة الملاحظات في العمل الحالي، بالإضافة إلى تفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة ونظام إدارة المخاطر في اللجنة الفرعية لحماية النزاهة.

وقدم "أمين تبوك" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، على الدعم الذي تحظى به أمانة تبوك والبلديات المرتبطة؛ منوهًا بأهمية الورشة التي عُقدت للإسهام بشكل مباشر في تعزيز الرقابة الداخلية، والتي تمثل أهمية قصوى في مسار الأعمال والخدمات الحكومية بأثرها المباشر على المستفيد النهائي؛ بما يرفع من مستوى الأداء ويدعم نِسَب الإنجاز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة تبوك" تحتضن ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية
سبق

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد، اليوم، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ووكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية بالمنطقة: ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية بأمانة تبوك.

واستعرضت الورشة دعم نظام المراقبة الداخلية، والتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة، ورفع مستوى النضج المؤسسي، كما تم خلالها بحث آلية وأحكام تقارير جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية وآليات متابعة المهام والأعمال، ومعالجة الملاحظات في العمل الحالي، بالإضافة إلى تفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة ونظام إدارة المخاطر في اللجنة الفرعية لحماية النزاهة.

وقدم "أمين تبوك" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، على الدعم الذي تحظى به أمانة تبوك والبلديات المرتبطة؛ منوهًا بأهمية الورشة التي عُقدت للإسهام بشكل مباشر في تعزيز الرقابة الداخلية، والتي تمثل أهمية قصوى في مسار الأعمال والخدمات الحكومية بأثرها المباشر على المستفيد النهائي؛ بما يرفع من مستوى الأداء ويدعم نِسَب الإنجاز.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
02:02 PM

"أمانة تبوك" تحتضن ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية

لتفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة وإدارة المخاطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
41

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد، اليوم، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ووكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية بالمنطقة: ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية بأمانة تبوك.

واستعرضت الورشة دعم نظام المراقبة الداخلية، والتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة، ورفع مستوى النضج المؤسسي، كما تم خلالها بحث آلية وأحكام تقارير جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية وآليات متابعة المهام والأعمال، ومعالجة الملاحظات في العمل الحالي، بالإضافة إلى تفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة ونظام إدارة المخاطر في اللجنة الفرعية لحماية النزاهة.

وقدم "أمين تبوك" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، على الدعم الذي تحظى به أمانة تبوك والبلديات المرتبطة؛ منوهًا بأهمية الورشة التي عُقدت للإسهام بشكل مباشر في تعزيز الرقابة الداخلية، والتي تمثل أهمية قصوى في مسار الأعمال والخدمات الحكومية بأثرها المباشر على المستفيد النهائي؛ بما يرفع من مستوى الأداء ويدعم نِسَب الإنجاز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة