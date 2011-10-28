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تبوك.. الاستئناف الإداري يلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال

محامي الدفاع عن الطبيب لـ"سبق": قرار المحكمة حكم نهائي

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة اليوم، قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70 ألف ريال إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي الدفاع عن الطبيب مسعد الصالح لـ"سبق" أن قرار محكمة الاستئناف يُعد حكمًا نهائيًا، مبينًا أن المحكمة عقدت جلستها للنظر في الاعتراض المقدم وقبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار.

يُذكر أن لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، أصدرت قرارًا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار اليوم.

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تبوك.. الاستئناف الإداري يلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال
سبق

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة اليوم، قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70 ألف ريال إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي الدفاع عن الطبيب مسعد الصالح لـ"سبق" أن قرار محكمة الاستئناف يُعد حكمًا نهائيًا، مبينًا أن المحكمة عقدت جلستها للنظر في الاعتراض المقدم وقبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار.

يُذكر أن لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، أصدرت قرارًا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار اليوم.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:08 PM

تبوك.. الاستئناف الإداري يلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال

محامي الدفاع عن الطبيب لـ"سبق": قرار المحكمة حكم نهائي

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بدر الجبل - تبوك
2
4,069

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة اليوم، قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70 ألف ريال إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي الدفاع عن الطبيب مسعد الصالح لـ"سبق" أن قرار محكمة الاستئناف يُعد حكمًا نهائيًا، مبينًا أن المحكمة عقدت جلستها للنظر في الاعتراض المقدم وقبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار.

يُذكر أن لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، أصدرت قرارًا بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على إثر مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وزملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار اليوم.

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