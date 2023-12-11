النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإعلام: القدس في قلب سلمان وولي عهده وجميع الشعب السعودي والتاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين

"العواد": أقول لإيران وغيرها كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على دعم المملكة العربية السعودية المستمر لقضية القدس، مشيراً إلى أن مواقف قيادة المملكة ثابتة على مر العصور منذ عهد الملك المؤسس، ولم تتأخر في القول أو الفعل، فالحق لا يسقط بالتقادم، وحق الشعب الفلسطيني في القدس ثابت لا تزيده الأيام إلا رسوخاً، وتابع: سنسعى بكل جهدنا من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه التاريخية.

وشدد "العواد" على أن التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني، فقد دعمت القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائماً، فيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس التي كشفت عن وجههم الحقيقي، تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدولية.

وأضاف: القدس في قلب الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي، وهي قضية راسخة في سياسة المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي كل منعطفات الأزمات الفلسطينية يتداعى السعوديون –قيادة وشعباً- لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين دون منة أو مزايدة؛ تلك استحقاقات العروبة والإسلام.



وانتقد وزير الإعلام المتاجرين بالقضية، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وستظل دائمًا قضية العرب الأولى، مضيفاً: أقول لإيران وغيرها: كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن.

ودعا وزير الإعلام "الإعلام العربي إلى القيام بدوره في إبراز حقوق الشعب الفلسطيني؛ لئلا تترك هذه القضية تضيع بين المتاجرين بها؛ لأن العرب أولى بقضية فلسطين، وهم الأقدر في التعبير عنها سياسياً وإعلامياً، سواء في الداخل أو الخارج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإعلام: القدس في قلب سلمان وولي عهده وجميع الشعب السعودي والتاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين
سبق

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على دعم المملكة العربية السعودية المستمر لقضية القدس، مشيراً إلى أن مواقف قيادة المملكة ثابتة على مر العصور منذ عهد الملك المؤسس، ولم تتأخر في القول أو الفعل، فالحق لا يسقط بالتقادم، وحق الشعب الفلسطيني في القدس ثابت لا تزيده الأيام إلا رسوخاً، وتابع: سنسعى بكل جهدنا من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه التاريخية.

وشدد "العواد" على أن التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني، فقد دعمت القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائماً، فيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس التي كشفت عن وجههم الحقيقي، تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدولية.

وأضاف: القدس في قلب الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي، وهي قضية راسخة في سياسة المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي كل منعطفات الأزمات الفلسطينية يتداعى السعوديون –قيادة وشعباً- لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين دون منة أو مزايدة؛ تلك استحقاقات العروبة والإسلام.



وانتقد وزير الإعلام المتاجرين بالقضية، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وستظل دائمًا قضية العرب الأولى، مضيفاً: أقول لإيران وغيرها: كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن.

ودعا وزير الإعلام "الإعلام العربي إلى القيام بدوره في إبراز حقوق الشعب الفلسطيني؛ لئلا تترك هذه القضية تضيع بين المتاجرين بها؛ لأن العرب أولى بقضية فلسطين، وهم الأقدر في التعبير عنها سياسياً وإعلامياً، سواء في الداخل أو الخارج".

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:46 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:17 AM

وزير الإعلام: القدس في قلب سلمان وولي عهده وجميع الشعب السعودي والتاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين

"العواد": أقول لإيران وغيرها كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,090

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على دعم المملكة العربية السعودية المستمر لقضية القدس، مشيراً إلى أن مواقف قيادة المملكة ثابتة على مر العصور منذ عهد الملك المؤسس، ولم تتأخر في القول أو الفعل، فالحق لا يسقط بالتقادم، وحق الشعب الفلسطيني في القدس ثابت لا تزيده الأيام إلا رسوخاً، وتابع: سنسعى بكل جهدنا من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه التاريخية.

وشدد "العواد" على أن التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني، فقد دعمت القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائماً، فيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس التي كشفت عن وجههم الحقيقي، تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدولية.

وأضاف: القدس في قلب الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي، وهي قضية راسخة في سياسة المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي كل منعطفات الأزمات الفلسطينية يتداعى السعوديون –قيادة وشعباً- لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين دون منة أو مزايدة؛ تلك استحقاقات العروبة والإسلام.



وانتقد وزير الإعلام المتاجرين بالقضية، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وستظل دائمًا قضية العرب الأولى، مضيفاً: أقول لإيران وغيرها: كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن.

ودعا وزير الإعلام "الإعلام العربي إلى القيام بدوره في إبراز حقوق الشعب الفلسطيني؛ لئلا تترك هذه القضية تضيع بين المتاجرين بها؛ لأن العرب أولى بقضية فلسطين، وهم الأقدر في التعبير عنها سياسياً وإعلامياً، سواء في الداخل أو الخارج".

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,101
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,437
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,727
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,143

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة