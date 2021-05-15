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في جسر الملك فهد.. مسارات مخصصة للسعوديين ومسارات للجنسيات الأخرى

المؤسسة طالبت بالالتزام بالاشتراطات المطلوبة من المملكتيْن قبل السفر

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه سيتم وضع الإرشادات المناسبة للمسافرين القادمين وتوزيعهم على فئتين "الأولى للسعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والثانية للجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين"، وذلك بدءًا من يوم 5 شوال، وهو اليوم والوقت الذي حُدد فيه رفع تعليق السفر.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للرئيس التنفيذي بمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر، كما تم تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت المؤسسة أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب اي اشكاليات او صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن، مثمنةً تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.

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في جسر الملك فهد.. مسارات مخصصة للسعوديين ومسارات للجنسيات الأخرى
سبق

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه سيتم وضع الإرشادات المناسبة للمسافرين القادمين وتوزيعهم على فئتين "الأولى للسعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والثانية للجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين"، وذلك بدءًا من يوم 5 شوال، وهو اليوم والوقت الذي حُدد فيه رفع تعليق السفر.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للرئيس التنفيذي بمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر، كما تم تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت المؤسسة أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب اي اشكاليات او صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن، مثمنةً تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
05:43 PM

في جسر الملك فهد.. مسارات مخصصة للسعوديين ومسارات للجنسيات الأخرى

المؤسسة طالبت بالالتزام بالاشتراطات المطلوبة من المملكتيْن قبل السفر

A A A
عبدالله السالم - الدمام
11
19,056

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه سيتم وضع الإرشادات المناسبة للمسافرين القادمين وتوزيعهم على فئتين "الأولى للسعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والثانية للجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين"، وذلك بدءًا من يوم 5 شوال، وهو اليوم والوقت الذي حُدد فيه رفع تعليق السفر.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للرئيس التنفيذي بمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر، كما تم تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت المؤسسة أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب اي اشكاليات او صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن، مثمنةً تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.

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