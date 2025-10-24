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تقارير: حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين بـ"دافوس الصحراء" في السعودية

أبرزهم وزير الخزانة الأمريكي  ومستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر

كشفت تقارير أمريكية عن حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمر "دافوس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، تحديدًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وأوضحت التقارير، التي من بينها "فوكس نيوز" و"كوارتز" الإخباريتين أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وصهر الرئيس والمستشار البارز جاريد كوشنر، يعتزمان حضور مؤتمر دافوس في الصحراء هذا العام.

ووفقًا لملف المشتريات الفيدرالي، الذي اطلع عليه موقع "كوارتز"، حجزت وزارة الخارجية مؤخرًا 45 غرفة في أحد الفنادق الكبرى في الرياض، لقائمة من كبار المسؤولين المشاركين في مبادرة الاستثمار المستقبلية السنوية الثالثة في المملكة العربية السعودية.

ويشير التقرير إلى أنه تم تأكيد حضور أكثر من 150 من المديرين التنفيذيين العالميين (كثير منهم غاب العام الماضي)، ومن بين المشاركين ممثلون من "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس"، "سيتي جروب" و"بلاك روك"، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كما يخطط البيت الأبيض لإرسال مسؤول كبير للحضور، وفقًا لـ"فوكس بيزنس".

وتحدث التقرير عن المدينة المستقبلية "نيوم"، كأحد أهم مشاريع الأمير محمد بن سلمان، معتبرة أنها فرصة للمستثمرين العالميين، وتحدث التقرير أيضاً عن استثمار المملكة في شركات التكنولوجيا، ووضع 45 مليار دولار في "صندوق رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق استثماري سعودي- ياباني، اُفتتح في 2016 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك.

دافوس الصحراء الرياض وزير الخزانة الأمريكي كوشنر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقارير: حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين بـ"دافوس الصحراء" في السعودية
سبق

كشفت تقارير أمريكية عن حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمر "دافوس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، تحديدًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وأوضحت التقارير، التي من بينها "فوكس نيوز" و"كوارتز" الإخباريتين أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وصهر الرئيس والمستشار البارز جاريد كوشنر، يعتزمان حضور مؤتمر دافوس في الصحراء هذا العام.

ووفقًا لملف المشتريات الفيدرالي، الذي اطلع عليه موقع "كوارتز"، حجزت وزارة الخارجية مؤخرًا 45 غرفة في أحد الفنادق الكبرى في الرياض، لقائمة من كبار المسؤولين المشاركين في مبادرة الاستثمار المستقبلية السنوية الثالثة في المملكة العربية السعودية.

ويشير التقرير إلى أنه تم تأكيد حضور أكثر من 150 من المديرين التنفيذيين العالميين (كثير منهم غاب العام الماضي)، ومن بين المشاركين ممثلون من "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس"، "سيتي جروب" و"بلاك روك"، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كما يخطط البيت الأبيض لإرسال مسؤول كبير للحضور، وفقًا لـ"فوكس بيزنس".

وتحدث التقرير عن المدينة المستقبلية "نيوم"، كأحد أهم مشاريع الأمير محمد بن سلمان، معتبرة أنها فرصة للمستثمرين العالميين، وتحدث التقرير أيضاً عن استثمار المملكة في شركات التكنولوجيا، ووضع 45 مليار دولار في "صندوق رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق استثماري سعودي- ياباني، اُفتتح في 2016 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
05:15 PM

تقارير: حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين بـ"دافوس الصحراء" في السعودية

أبرزهم وزير الخزانة الأمريكي  ومستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر

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محمد البقمي - الرياض
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11,950

كشفت تقارير أمريكية عن حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمر "دافوس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، تحديدًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وأوضحت التقارير، التي من بينها "فوكس نيوز" و"كوارتز" الإخباريتين أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وصهر الرئيس والمستشار البارز جاريد كوشنر، يعتزمان حضور مؤتمر دافوس في الصحراء هذا العام.

ووفقًا لملف المشتريات الفيدرالي، الذي اطلع عليه موقع "كوارتز"، حجزت وزارة الخارجية مؤخرًا 45 غرفة في أحد الفنادق الكبرى في الرياض، لقائمة من كبار المسؤولين المشاركين في مبادرة الاستثمار المستقبلية السنوية الثالثة في المملكة العربية السعودية.

ويشير التقرير إلى أنه تم تأكيد حضور أكثر من 150 من المديرين التنفيذيين العالميين (كثير منهم غاب العام الماضي)، ومن بين المشاركين ممثلون من "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس"، "سيتي جروب" و"بلاك روك"، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كما يخطط البيت الأبيض لإرسال مسؤول كبير للحضور، وفقًا لـ"فوكس بيزنس".

وتحدث التقرير عن المدينة المستقبلية "نيوم"، كأحد أهم مشاريع الأمير محمد بن سلمان، معتبرة أنها فرصة للمستثمرين العالميين، وتحدث التقرير أيضاً عن استثمار المملكة في شركات التكنولوجيا، ووضع 45 مليار دولار في "صندوق رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق استثماري سعودي- ياباني، اُفتتح في 2016 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك.

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