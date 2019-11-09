بدء القبول في كلية الاتصالات بالرياض.. غدًا

للدبلوم "الصباحي" للفصل التدريبي الثاني

تبدأ كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، غدًا، فتح القبول لبرنامج الدبلوم "الصباحي" للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، والذي يستمر حتى 1441/03/23 هـ, في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 1441/03/20 وحتى 1441/04/01هـ.

وأفادت الكلية بأن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، علمًا بأن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة: القبول ببرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب "شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, والاتصالات - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات".

ودعا الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني qb@cti.edu.sa أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367 .