احتفت جمعية محاسن لرعاية الشباب بالأحساء باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بإقامة لقاء حواري بعنوان "حوار الشباب". وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس مجلس إدارة جمعية محاسن محمد بن سالم المقهوي مع ضيوف اللقاء من رواد العمل الشبابي بالأحساء وهم وجدي السعيد رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الأحساء والدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية وعزام الربيعة مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء. واستهل اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل حيث بيّن في كلمته اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالشباب ودعمهم المتواصل لهم وأنهم أعز ما نملك في وطننا الغالي. وتحدث مدير قسم النشاط الكشفي وجدي السعيد أن الشباب يقدمون خدمات تطوعية عديدة ومن أهمها خلال موسم الحج خدمة الحجاج والمعتمرين وخلال جائحة كورونا مساعدة الأسر المحتاجة والتطوع في مقرات تقديم التطعيم. وبدوره، تحدث مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة عن الأعمال التطوعية المتنوعة للشباب ودورهم البارز في تنمية المجتمع وخاصة ما كان من جهود عظيمة أثناء وبعد جائحة كورونا، ولشباب الصحة بصمة واضحة تحدث عنها الدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية، والذي أكد على أن الشباب السعودي من ممارسين صحيين وغيرهم يحملون على عاتقهم رفعة هذا الوطن المبارك والسعي لكسب المهارات والعلوم النافعة لنحقق رؤية المملكة 2030 معاً بإذن الله. وشاركت الجمعية في معرض البرامج التنموية الشبابية الذي أقيم في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام والذي قدم خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية درعاً تذكارية لمدير فرع الوزارة أثناء زيارته لركن الجمعية.

في يوم الشباب العالمي.. "محاسن" تقيم لقاء حوارياً بالتعاون مع "موارد الشرقية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-13 احتفت جمعية محاسن لرعاية الشباب بالأحساء باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بإقامة لقاء حواري بعنوان "حوار الشباب".



وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس مجلس إدارة جمعية محاسن محمد بن سالم المقهوي مع ضيوف اللقاء من رواد العمل الشبابي بالأحساء وهم وجدي السعيد رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الأحساء والدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية وعزام الربيعة مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء.



واستهل اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل حيث بيّن في كلمته اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالشباب ودعمهم المتواصل لهم وأنهم أعز ما نملك في وطننا الغالي.



وتحدث مدير قسم النشاط الكشفي وجدي السعيد أن الشباب يقدمون خدمات تطوعية عديدة ومن أهمها خلال موسم الحج خدمة الحجاج والمعتمرين وخلال جائحة كورونا مساعدة الأسر المحتاجة والتطوع في مقرات تقديم التطعيم.



وبدوره، تحدث مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة عن الأعمال التطوعية المتنوعة للشباب ودورهم البارز في تنمية المجتمع وخاصة ما كان من جهود عظيمة أثناء وبعد جائحة كورونا، ولشباب الصحة بصمة واضحة تحدث عنها الدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية، والذي أكد على أن الشباب السعودي من ممارسين صحيين وغيرهم يحملون على عاتقهم رفعة هذا الوطن المبارك والسعي لكسب المهارات والعلوم النافعة لنحقق رؤية المملكة 2030 معاً بإذن الله.



وشاركت الجمعية في معرض البرامج التنموية الشبابية الذي أقيم في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام والذي قدم خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية درعاً تذكارية لمدير فرع الوزارة أثناء زيارته لركن الجمعية.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 01:30 AM

في يوم الشباب العالمي.. "محاسن" تقيم لقاء حوارياً بالتعاون مع "موارد الشرقية" الجمعية شاركت بمعرض البرامج التنموية الشبابية بمقر فرع الوزارة بالدمام





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احتفت جمعية محاسن لرعاية الشباب بالأحساء باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بإقامة لقاء حواري بعنوان "حوار الشباب".



وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس مجلس إدارة جمعية محاسن محمد بن سالم المقهوي مع ضيوف اللقاء من رواد العمل الشبابي بالأحساء وهم وجدي السعيد رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الأحساء والدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية وعزام الربيعة مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء.



واستهل اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل حيث بيّن في كلمته اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالشباب ودعمهم المتواصل لهم وأنهم أعز ما نملك في وطننا الغالي.



وتحدث مدير قسم النشاط الكشفي وجدي السعيد أن الشباب يقدمون خدمات تطوعية عديدة ومن أهمها خلال موسم الحج خدمة الحجاج والمعتمرين وخلال جائحة كورونا مساعدة الأسر المحتاجة والتطوع في مقرات تقديم التطعيم.



وبدوره، تحدث مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة عن الأعمال التطوعية المتنوعة للشباب ودورهم البارز في تنمية المجتمع وخاصة ما كان من جهود عظيمة أثناء وبعد جائحة كورونا، ولشباب الصحة بصمة واضحة تحدث عنها الدكتور ناصر الحميدي عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية، والذي أكد على أن الشباب السعودي من ممارسين صحيين وغيرهم يحملون على عاتقهم رفعة هذا الوطن المبارك والسعي لكسب المهارات والعلوم النافعة لنحقق رؤية المملكة 2030 معاً بإذن الله.



وشاركت الجمعية في معرض البرامج التنموية الشبابية الذي أقيم في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام والذي قدم خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية درعاً تذكارية لمدير فرع الوزارة أثناء زيارته لركن الجمعية.