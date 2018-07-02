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"النقل" تعلن توافر 127 وظيفة شاغرة للجنسين

التقديم عليها عبر "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة النقل توافر 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة للرجال والنساء.

تفصيلاً؛ دعت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 127 وظيفة شاغرة "رجال ونساء" موزعة على النحو التالي:

1- المرتبة الرابعة (29 وظيفة للرجال فقط).

2- المرتبة الخامسة (31 وظيفة للرجال فقط).

3- المرتبة السادسة (6 وظائف للرجال – 6 وظائف للنساء).

4- المرتبة السابعة (47 وظيفة للرجال – وظيفتان للنساء).

5- المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال – 5 وظائف للنساء).

وللتقديم على وظائف وزارة النقل من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا) في المواعيد التالية:

1- الرجال من 1439/10/19هـ حتى 1439/10/21هـ.

2- النساء من 1439/10/21هـ حتى 1439/10/26هـ.

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"النقل" تعلن توافر 127 وظيفة شاغرة للجنسين
سبق

أعلنت وزارة النقل توافر 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة للرجال والنساء.

تفصيلاً؛ دعت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 127 وظيفة شاغرة "رجال ونساء" موزعة على النحو التالي:

1- المرتبة الرابعة (29 وظيفة للرجال فقط).

2- المرتبة الخامسة (31 وظيفة للرجال فقط).

3- المرتبة السادسة (6 وظائف للرجال – 6 وظائف للنساء).

4- المرتبة السابعة (47 وظيفة للرجال – وظيفتان للنساء).

5- المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال – 5 وظائف للنساء).

وللتقديم على وظائف وزارة النقل من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا) في المواعيد التالية:

1- الرجال من 1439/10/19هـ حتى 1439/10/21هـ.

2- النساء من 1439/10/21هـ حتى 1439/10/26هـ.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:20 AM

"النقل" تعلن توافر 127 وظيفة شاغرة للجنسين

التقديم عليها عبر "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
17,524

أعلنت وزارة النقل توافر 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة للرجال والنساء.

تفصيلاً؛ دعت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 127 وظيفة شاغرة "رجال ونساء" موزعة على النحو التالي:

1- المرتبة الرابعة (29 وظيفة للرجال فقط).

2- المرتبة الخامسة (31 وظيفة للرجال فقط).

3- المرتبة السادسة (6 وظائف للرجال – 6 وظائف للنساء).

4- المرتبة السابعة (47 وظيفة للرجال – وظيفتان للنساء).

5- المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة للرجال – 5 وظائف للنساء).

وللتقديم على وظائف وزارة النقل من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا) في المواعيد التالية:

1- الرجال من 1439/10/19هـ حتى 1439/10/21هـ.

2- النساء من 1439/10/21هـ حتى 1439/10/26هـ.

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