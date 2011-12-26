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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد المتعافين إلى 530.262

سجل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589.943 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.767.

وتم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530.262 حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 4.7750 مصابًا، منهم 185 في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589.943 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.767.

وتم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530.262 حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 4.7750 مصابًا، منهم 185 في العناية المركزة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
05:28 PM

العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد المتعافين إلى 530.262

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 589.943 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.767.

وتم تسجيل 1390 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530.262 حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات 4.7750 مصابًا، منهم 185 في العناية المركزة.

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