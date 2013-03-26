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سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

بحث عبر اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
10:40 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:43 PM

سمو ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

بحث عبر اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
268

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

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