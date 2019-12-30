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بالصور.. موسم حائل الأول يستعرض فعاليات غير مسبوقة

يستمر لمدة 48 يوماً

انطلق موسم حائل في خمس مناطق ترفيهية وثلاثة معارض جديدة، وأيضاً فعاليات مهرجان نبض حائل يضم المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض هي المسرح الرئيسي وورش العمل ومعرض الفنون والحِرف.

وكشف مدير المركز الإعلامي صالح العنزي عن الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، لافتاً إلى تخصيص اللجنة المنظمة مساحات واسعة من مواقف السيارات حول المنتزه لتوفير أماكن للسيارات، ولسهولة الوصول لمناطق الفعاليات، مشيراً إلى عدد الموظفين في الموسم يقدر 440 موظفاً.

يُذكر أن موسم حائل يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

موسم حائل مهرجان نبض حائل

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور.. موسم حائل الأول يستعرض فعاليات غير مسبوقة
سبق

انطلق موسم حائل في خمس مناطق ترفيهية وثلاثة معارض جديدة، وأيضاً فعاليات مهرجان نبض حائل يضم المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض هي المسرح الرئيسي وورش العمل ومعرض الفنون والحِرف.

وكشف مدير المركز الإعلامي صالح العنزي عن الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، لافتاً إلى تخصيص اللجنة المنظمة مساحات واسعة من مواقف السيارات حول المنتزه لتوفير أماكن للسيارات، ولسهولة الوصول لمناطق الفعاليات، مشيراً إلى عدد الموظفين في الموسم يقدر 440 موظفاً.

يُذكر أن موسم حائل يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
04:30 PM

بالصور.. موسم حائل الأول يستعرض فعاليات غير مسبوقة

يستمر لمدة 48 يوماً

A A A
خالد خليل - الرياض
0
283

انطلق موسم حائل في خمس مناطق ترفيهية وثلاثة معارض جديدة، وأيضاً فعاليات مهرجان نبض حائل يضم المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض هي المسرح الرئيسي وورش العمل ومعرض الفنون والحِرف.

وكشف مدير المركز الإعلامي صالح العنزي عن الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، لافتاً إلى تخصيص اللجنة المنظمة مساحات واسعة من مواقف السيارات حول المنتزه لتوفير أماكن للسيارات، ولسهولة الوصول لمناطق الفعاليات، مشيراً إلى عدد الموظفين في الموسم يقدر 440 موظفاً.

يُذكر أن موسم حائل يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

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