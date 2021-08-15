وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.

أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-15 أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 10:26 PM

اخر تعديل 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 07:56 AM

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة في أفغانستان





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أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.