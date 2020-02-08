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المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري

اعترف رئيس نادي الفيصلي فيصل المدلج بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري مع نادي الفيصلي تتيح له فسخ العقد دون العودة لإدارة النادي، وقال المدلج في تصريح بعد المواجهة التي جمعت فريقه بالشباب مساء أمس: بعد المراجعة القانونية اكتشفنا ثغرة ولكن كان هناك بند تفعيل عقد اللاعب للسنة الثانية وقد تحججت لجنة الاحتراف بأن اللاعب أخطرها برغبته في فسخ العقد قبل إرسالنا لطلب التفعيل".

وناشد المدلج رابطة المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التحقق في موضوع أسبقية طلب المبادرة فإن كان اللاعب هو المبادر قبل وصول خطابنا سنغلق الموضوع تماماً وإن كان النادي بادر بطلب التفعيل قبل اللاعب تعطى الحقوق لأصحابها.

الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري
سبق

اعترف رئيس نادي الفيصلي فيصل المدلج بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري مع نادي الفيصلي تتيح له فسخ العقد دون العودة لإدارة النادي، وقال المدلج في تصريح بعد المواجهة التي جمعت فريقه بالشباب مساء أمس: بعد المراجعة القانونية اكتشفنا ثغرة ولكن كان هناك بند تفعيل عقد اللاعب للسنة الثانية وقد تحججت لجنة الاحتراف بأن اللاعب أخطرها برغبته في فسخ العقد قبل إرسالنا لطلب التفعيل".

وناشد المدلج رابطة المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التحقق في موضوع أسبقية طلب المبادرة فإن كان اللاعب هو المبادر قبل وصول خطابنا سنغلق الموضوع تماماً وإن كان النادي بادر بطلب التفعيل قبل اللاعب تعطى الحقوق لأصحابها.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:25 AM

المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
2,938

اعترف رئيس نادي الفيصلي فيصل المدلج بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري مع نادي الفيصلي تتيح له فسخ العقد دون العودة لإدارة النادي، وقال المدلج في تصريح بعد المواجهة التي جمعت فريقه بالشباب مساء أمس: بعد المراجعة القانونية اكتشفنا ثغرة ولكن كان هناك بند تفعيل عقد اللاعب للسنة الثانية وقد تحججت لجنة الاحتراف بأن اللاعب أخطرها برغبته في فسخ العقد قبل إرسالنا لطلب التفعيل".

وناشد المدلج رابطة المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التحقق في موضوع أسبقية طلب المبادرة فإن كان اللاعب هو المبادر قبل وصول خطابنا سنغلق الموضوع تماماً وإن كان النادي بادر بطلب التفعيل قبل اللاعب تعطى الحقوق لأصحابها.

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