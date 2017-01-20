المصرية المنتحرة بسبب الصور المفبركة.. مفاجأة صادمة عن ابن عمها

بعد قرار النائب العام المصري إحالة 5 متهمين للجنايات في قضية انتحار فتاة الغربية بسنت خالد شلبي، تكشفت تفاصيل جديدة عن هوية أحد المتورطين الخمسة وهو ابن عمها.

وحسب موقع "القاهرة 24"، كشفت والدة فتاة "الغربية" المنتحرة؛ بسبب صور مفبركة فاضحة تورط ابن عم المجني عليها وطالب في الفرقة الثانية بكلية الهندسة.

وأشارت إلى أن قرار النيابة العامة بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات أثلج صدرها، قائلةً: "نفسي بنتي تنام في قبرها مرتاحة".

وأضافت أن ابن عم الضحية وأحد المتهمين الرئيسيين حاول ابتزاز الضحية، عدة مرات من خلال رسائل الواتس ومكالمات هاتفية وإرسال صور ومقاطع فيديو مفبركة للفتاة، وبعث لها رسالة "أنه أولى من الغريب".

وتابعت الأم: "إحنا عايشين في غابة، أنا مصدومة، لم أتوقع أن ابن عمها يعمل في بنتي كده، ده مسبناش (لم يتركنا) في المستشفى، ولم يتضح لنا أنه أحد المتهمين في ابتزاز بسنت.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما حرق قلبي".

وأضافت أنها لن تتصالح في حق ابنتها "بسنت" رغم أن أحد المتهمين ابن عم المجني عليها، قائلةً: "حق بنتي لا تصالح فيه، ابن عمها لم يحترم صلة الدم اللي مع بنتي وصلة القرابة".

وكشفت والدة فتاة الغربية اللحظات الأخيرة قبل ساعات من تناول "بسنت" حبة حفظ الغلال، مؤكدةً أن ابنتها كانت في حالة انهيار عصبي؛ بسبب انتشار صور وفيديوهات لها بين شباب القرية، وحاولت الأم تهدئتها ولكنها فشلت، وفوجئت بأنها تناولت حبة سامة لحفظ الغلال، تاركةً رسالة خاصة بأنها بريئة، حسب موقع "روسيا اليوم".

وتابعت: صرخت بأعلى صوتي، واستغثت بابنتي الأخرى؛ من أجل إنقاذ بسنت ومرافقتها في المستشفى؛ وذلك بسبب صعوبة حركة الأم المصابة بجلطة تعوقها عن الحركة، ووجود خلافات أسرية مع والد "بسنت".

وفجّرت والدة الضحية مفاجأة أن والد "بسنت" لديه الرغبة في التصالح وتبرئة ابن عمها من الجريمة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت أمس الثلاثاء، إحالة 5 من المتهمين إلى محكمة الجنايات، في واقعة وفاة الطالبة بسنت شلبي المعروفة إعلامياً بفتاة الغربية؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها، بقصد إجبارها على ممارسة أفعال مخلة.