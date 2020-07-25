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"نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي

وفرت 3 آلاف أضحية للأسر المحتاجة والمتأثرة من الجائحة

تواصل جمعية "نفع" الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية، والذي يتواصل للعام السادس على التوالي بتوفير ثلاثة آلاف أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا بقيمة 650 ريالاً للأضحية الواحدة.

وتتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني: https://nafa.org.sa/e

وقال المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة.

وأضاف أن الجمعية يسّرت تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستر كارد، إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.

وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة، أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك، عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين.

وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة.

وأضاف أن ذلك بالتنسيق مع مراكز ومقرات جمعية مراكز الأحياء حسب اتفاقية التعاون بين الطرفين لتوزيع لحوم الأضاحي للفئات المستحقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي
سبق

تواصل جمعية "نفع" الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية، والذي يتواصل للعام السادس على التوالي بتوفير ثلاثة آلاف أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا بقيمة 650 ريالاً للأضحية الواحدة.

وتتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني: https://nafa.org.sa/e

وقال المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة.

وأضاف أن الجمعية يسّرت تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستر كارد، إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.

وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة، أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك، عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين.

وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة.

وأضاف أن ذلك بالتنسيق مع مراكز ومقرات جمعية مراكز الأحياء حسب اتفاقية التعاون بين الطرفين لتوزيع لحوم الأضاحي للفئات المستحقة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:33 PM

"نفع" تواصل تنفيذ مشروع الأضاحي للعام السادس على التوالي

وفرت 3 آلاف أضحية للأسر المحتاجة والمتأثرة من الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل جمعية "نفع" الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية، والذي يتواصل للعام السادس على التوالي بتوفير ثلاثة آلاف أضحية، تزن الأضحية منها 25 كيلوجرامًا بقيمة 650 ريالاً للأضحية الواحدة.

وتتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني: https://nafa.org.sa/e

وقال المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة.

وأضاف أن الجمعية يسّرت تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستر كارد، إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.

وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة، أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك، عقب صلاة العيد مباشرة، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين.

وأشار إلى أن الجمعية شكلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة.

وأضاف أن ذلك بالتنسيق مع مراكز ومقرات جمعية مراكز الأحياء حسب اتفاقية التعاون بين الطرفين لتوزيع لحوم الأضاحي للفئات المستحقة.

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