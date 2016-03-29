مفاجأة حول هوية ضحية "حادث الجلالة" بمصر.. هذه مكالمتها الأخيرة

تعرّف أقاربُها على جثمانها من خلال رقم السيارة التي كانت تقودها

تكشفت تفاصيل جديدة اليوم الاثنين، تتعلق بحادث السير المروع، الذي وقع على طريق الجلالة الصحراوي، شرقي مصر.

ووقع الحادث عندما كانت فتاة تدعى "إيمان" تقود سيارتها في الاتجاه المعاكس لطريق الجلالة الصحراوي، بسرعة تزيد على 170 كيلو مترًا في الساعة؛ الأمر الذي انتهى باصطدامها مباشرة بسيارة نقل ثقيل أخرى قادمة في طريقها؛ مما أدى إلى احتراق سيارتها بالكامل، ومن ثم تفحم جثتها.

وحسبما ذكرته "الوطن" المصرية، أجرت "إيمان" قبل الحادث، مكالمة هاتفية بوالدتها أخبرتها خلالها أنها تاهت في الطريق، وطلبت منها تحضير السحور، لأنها تنوي صيام يوم النصف من شعبان.

وتعرّف أقاربُ الأسرة على جثمان "إيمان" من خلال رقم السيارة التي كانت تقودها.

وأثارت الحادثة التي تم تصويرها من قِبَل أحد الأشخاص، غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إن الفتاة "أقدمت على الانتحار"؛ ولكن دون أي دليل يؤكد ذلك الادعاء.

وتُعَد حادثة "إيمان"، واحدة من بين آلاف حوادث السير التي تسجل سنويًّا في مصر؛ حيث أشار بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي صدر في يونيو الماضي، إلى أن عدد الحوادث التي شهدتها مصر عام 2019 قد بلغ 9992 حادثة مقابل 8480 حادثة عام 2018.

ووفقًا للبيان؛ فقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات في عام 2019، بنسبة 12.9% ليصل إلى 3484 متوفى مقابل 3087 متوفى عام 2018.

وتابع البيان أن معدل حوادث السيارات، قد ارتفع إلى 27.4 حادثة في اليوم عام 2019، مقابل 23.2 حادثة في عام 2018، وأن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشري؛ حيث بلغت نسبته 79.7%، تلاه عيوب فنية في المركبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.