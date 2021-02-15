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الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية

قال نادي التعاون، اليوم الاثنين، إن الفريق الأول لكرة القدم سيفتقد لخدمات اللاعب نواف الصبحي، إثر إصابة لحقت به خلال الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة القادسية.
وأعلن التعاون، أن الفحوص الطبية التي أجريت للصبحي، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل من 4 إلى 6 أسابيع.
وتعاقبت الإصابات على اللاعبين في فريق التعاون، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث عانى مدرب الفريق كارتيرون في أكثر من مناسبة إزاء غيابات متكررة للاعبي فريقه، بين مباراة وأخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية
سبق

قال نادي التعاون، اليوم الاثنين، إن الفريق الأول لكرة القدم سيفتقد لخدمات اللاعب نواف الصبحي، إثر إصابة لحقت به خلال الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة القادسية.
وأعلن التعاون، أن الفحوص الطبية التي أجريت للصبحي، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل من 4 إلى 6 أسابيع.
وتعاقبت الإصابات على اللاعبين في فريق التعاون، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث عانى مدرب الفريق كارتيرون في أكثر من مناسبة إزاء غيابات متكررة للاعبي فريقه، بين مباراة وأخرى.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:02 PM

الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي التعاون، اليوم الاثنين، إن الفريق الأول لكرة القدم سيفتقد لخدمات اللاعب نواف الصبحي، إثر إصابة لحقت به خلال الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة القادسية.
وأعلن التعاون، أن الفحوص الطبية التي أجريت للصبحي، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل من 4 إلى 6 أسابيع.
وتعاقبت الإصابات على اللاعبين في فريق التعاون، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث عانى مدرب الفريق كارتيرون في أكثر من مناسبة إزاء غيابات متكررة للاعبي فريقه، بين مباراة وأخرى.

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