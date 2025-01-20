ناشد ذوو مصابين اثنين في حادث مروري وقع في حفر الباطن، المسؤولين بنقلهما إلى مستشفيات متقدمة في الرياض؛ لعدم توفر علاجهما في مستشفى حفر الباطن المركزي. وكان "فرج زامل فرج العنزي"، و"مشعل نايف شطيط العنزي"، تعرضا لحادث مروري في 9 يناير الحالي، ما أدى إلى إصابة "فرج" بكسر في فقرات عموده الفقري الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما أصيب "مشعل" بضربات متفرقة في رأسه. وتم تنويم المصابين في مستشفى حفرالباطن المركزي، إلا أن إمكانات المستشفى لا تسمح بتقديم خدمة متقدمة تناسب حالتي المصابين؛ ما دعا المستشفى إلى طلب إحالة المريضين إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إلا أن الرفض جاء بسبب أن "خدمة إصابة الحوادث ليست من ضمن الخدمات التي تقدمها المدينة"، وذلك عبر رسالة نصية على الإحالة رقم "972241". "سبق" تحتفظ بتقارير المصابين، ويتلقى "مشعل" العلاج بملف رقم 72359، و"فرج" بملف رقم 72537 في مستشفى حفرالباطن المركزي.

"فرج" و"نايف" يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض خالد السليمي سبق 2020-01-20 ناشد ذوو مصابين اثنين في حادث مروري وقع في حفر الباطن، المسؤولين بنقلهما إلى مستشفيات متقدمة في الرياض؛ لعدم توفر علاجهما في مستشفى حفر الباطن المركزي.



وكان "فرج زامل فرج العنزي"، و"مشعل نايف شطيط العنزي"، تعرضا لحادث مروري في 9 يناير الحالي، ما أدى إلى إصابة "فرج" بكسر في فقرات عموده الفقري الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما أصيب "مشعل" بضربات متفرقة في رأسه.



وتم تنويم المصابين في مستشفى حفرالباطن المركزي، إلا أن إمكانات المستشفى لا تسمح بتقديم خدمة متقدمة تناسب حالتي المصابين؛ ما دعا المستشفى إلى طلب إحالة المريضين إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إلا أن الرفض جاء بسبب أن "خدمة إصابة الحوادث ليست من ضمن الخدمات التي تقدمها المدينة"، وذلك عبر رسالة نصية على الإحالة رقم "972241".



"سبق" تحتفظ بتقارير المصابين، ويتلقى "مشعل" العلاج بملف رقم 72359، و"فرج" بملف رقم 72537 في مستشفى حفرالباطن المركزي.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 07:03 PM

"فرج" و"نايف" يناشدان بنقلهما من حفر الباطن لمستشفى متقدم بالرياض أُصيب الأول بكسر في فقرات عموده الفقري والثاني بضربات متفرقة برأسه





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ناشد ذوو مصابين اثنين في حادث مروري وقع في حفر الباطن، المسؤولين بنقلهما إلى مستشفيات متقدمة في الرياض؛ لعدم توفر علاجهما في مستشفى حفر الباطن المركزي.



وكان "فرج زامل فرج العنزي"، و"مشعل نايف شطيط العنزي"، تعرضا لحادث مروري في 9 يناير الحالي، ما أدى إلى إصابة "فرج" بكسر في فقرات عموده الفقري الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما أصيب "مشعل" بضربات متفرقة في رأسه.



وتم تنويم المصابين في مستشفى حفرالباطن المركزي، إلا أن إمكانات المستشفى لا تسمح بتقديم خدمة متقدمة تناسب حالتي المصابين؛ ما دعا المستشفى إلى طلب إحالة المريضين إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إلا أن الرفض جاء بسبب أن "خدمة إصابة الحوادث ليست من ضمن الخدمات التي تقدمها المدينة"، وذلك عبر رسالة نصية على الإحالة رقم "972241".



"سبق" تحتفظ بتقارير المصابين، ويتلقى "مشعل" العلاج بملف رقم 72359، و"فرج" بملف رقم 72537 في مستشفى حفرالباطن المركزي.