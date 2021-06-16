النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" توقّع اتفاقية مع التدريب التقني لدعم التدريب في القطاعات الثقافية

في إطار بناء منظومة احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات

وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بخصوص التدريب الأهلي في القطاعات الثقافية، ووضع الأسس والقواعد والأحكام التي يستند إليها الطرفان في الترخيص للمنشآت التدريبية الراغبة في تقديم برامج تدريبية في المجالات الثقافية والإشراف عليها؛ لضمان جودتها، وذلك لبناء منظومة تدريبية احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات الثقافية وتعزز من حضور الثقافة والفنون في التدريب التقني والمهني.
ومثّل وزارة الثقافة في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في البحث المشترك والنظر في نقل الخبرات والمعرفة ذات الصلة والتبادل المستمر للتقارير والبيانات المتعلقة بالمنشآت التدريبة والبرامج التدريبية، إلى جانب أتمتة العمليات والربط بين المنصات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها والخدمات الأخرى ذات العلاقة. إضافةً إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها والتأكد من سير الأعمال ومعالجة أي مسائل متعلقة بها.
وشملت الاتفاقية نموذج عمل مشترك لآلية عمل وزارة الثقافة والهيئات الثقافية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدايةً من الترخيص لمنشآت التدريب الأهلي مروراً بالموافقة وتفعيل البرامج، وحتى الرقابة والإشراف ومجالات العمل.
وتعد المؤسسة جهة إصدار الرخصة للمنشآت التدريبية، فيما تقوم الوزارة والهيئات الثقافية بمهام تنظيمية محددة وفق إطار عمل مشترك وذلك فيما يتعلق بالجوانب المتخصصة والفنية للموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها وضمان جودتها.
وتتعاون الأطراف الثلاثة بما يكفل إتمام عملية الترخيص للمنشآت التدريبية لتتمكن هذه المنشآت من تقديم البرامج التدريبية، على أن تُقدم جميع طلبات الرخص والموافقات والتفعيل عبر منصة "أبدع" الإلكترونية التابعة لوزارة الثقافة.
وتتولى وزارة الثقافة وفقاً لهذه الاتفاقية بالتنسيق مع الهيئات الثقافية والجهات الأخرى ذات الاختصاص متابعة وإصدار واعتماد الشهادات التدريبية، وتصادق عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تقوم الهيئات الثقافية بتنسيقٍ مستمر مع الوزارة لتطوير الآليات المناسبة لها لضمان الجودة وسير العمل الفني والثقافي بالمنشآت التدريبية في كل قطاع من القطاعات الثقافية المختلفة.
وسيتم ذلك ذلك من خلال منظومة تقارير للمتابعة أو زياراتٍ ميدانية أو زيارات افتراضية أو تطوير أنظمة "منصات" إلكترونية لمتابعة سير العمل.
وتأتي اتفاقية وزارة الثقافة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سياق جهود الوزارة لتنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" توقّع اتفاقية مع التدريب التقني لدعم التدريب في القطاعات الثقافية
سبق

وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بخصوص التدريب الأهلي في القطاعات الثقافية، ووضع الأسس والقواعد والأحكام التي يستند إليها الطرفان في الترخيص للمنشآت التدريبية الراغبة في تقديم برامج تدريبية في المجالات الثقافية والإشراف عليها؛ لضمان جودتها، وذلك لبناء منظومة تدريبية احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات الثقافية وتعزز من حضور الثقافة والفنون في التدريب التقني والمهني.
ومثّل وزارة الثقافة في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في البحث المشترك والنظر في نقل الخبرات والمعرفة ذات الصلة والتبادل المستمر للتقارير والبيانات المتعلقة بالمنشآت التدريبة والبرامج التدريبية، إلى جانب أتمتة العمليات والربط بين المنصات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها والخدمات الأخرى ذات العلاقة. إضافةً إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها والتأكد من سير الأعمال ومعالجة أي مسائل متعلقة بها.
وشملت الاتفاقية نموذج عمل مشترك لآلية عمل وزارة الثقافة والهيئات الثقافية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدايةً من الترخيص لمنشآت التدريب الأهلي مروراً بالموافقة وتفعيل البرامج، وحتى الرقابة والإشراف ومجالات العمل.
وتعد المؤسسة جهة إصدار الرخصة للمنشآت التدريبية، فيما تقوم الوزارة والهيئات الثقافية بمهام تنظيمية محددة وفق إطار عمل مشترك وذلك فيما يتعلق بالجوانب المتخصصة والفنية للموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها وضمان جودتها.
وتتعاون الأطراف الثلاثة بما يكفل إتمام عملية الترخيص للمنشآت التدريبية لتتمكن هذه المنشآت من تقديم البرامج التدريبية، على أن تُقدم جميع طلبات الرخص والموافقات والتفعيل عبر منصة "أبدع" الإلكترونية التابعة لوزارة الثقافة.
وتتولى وزارة الثقافة وفقاً لهذه الاتفاقية بالتنسيق مع الهيئات الثقافية والجهات الأخرى ذات الاختصاص متابعة وإصدار واعتماد الشهادات التدريبية، وتصادق عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تقوم الهيئات الثقافية بتنسيقٍ مستمر مع الوزارة لتطوير الآليات المناسبة لها لضمان الجودة وسير العمل الفني والثقافي بالمنشآت التدريبية في كل قطاع من القطاعات الثقافية المختلفة.
وسيتم ذلك ذلك من خلال منظومة تقارير للمتابعة أو زياراتٍ ميدانية أو زيارات افتراضية أو تطوير أنظمة "منصات" إلكترونية لمتابعة سير العمل.
وتأتي اتفاقية وزارة الثقافة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سياق جهود الوزارة لتنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:25 PM

"الثقافة" توقّع اتفاقية مع التدريب التقني لدعم التدريب في القطاعات الثقافية

في إطار بناء منظومة احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
72

وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بخصوص التدريب الأهلي في القطاعات الثقافية، ووضع الأسس والقواعد والأحكام التي يستند إليها الطرفان في الترخيص للمنشآت التدريبية الراغبة في تقديم برامج تدريبية في المجالات الثقافية والإشراف عليها؛ لضمان جودتها، وذلك لبناء منظومة تدريبية احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات الثقافية وتعزز من حضور الثقافة والفنون في التدريب التقني والمهني.
ومثّل وزارة الثقافة في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في البحث المشترك والنظر في نقل الخبرات والمعرفة ذات الصلة والتبادل المستمر للتقارير والبيانات المتعلقة بالمنشآت التدريبة والبرامج التدريبية، إلى جانب أتمتة العمليات والربط بين المنصات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها والخدمات الأخرى ذات العلاقة. إضافةً إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها والتأكد من سير الأعمال ومعالجة أي مسائل متعلقة بها.
وشملت الاتفاقية نموذج عمل مشترك لآلية عمل وزارة الثقافة والهيئات الثقافية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدايةً من الترخيص لمنشآت التدريب الأهلي مروراً بالموافقة وتفعيل البرامج، وحتى الرقابة والإشراف ومجالات العمل.
وتعد المؤسسة جهة إصدار الرخصة للمنشآت التدريبية، فيما تقوم الوزارة والهيئات الثقافية بمهام تنظيمية محددة وفق إطار عمل مشترك وذلك فيما يتعلق بالجوانب المتخصصة والفنية للموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها وضمان جودتها.
وتتعاون الأطراف الثلاثة بما يكفل إتمام عملية الترخيص للمنشآت التدريبية لتتمكن هذه المنشآت من تقديم البرامج التدريبية، على أن تُقدم جميع طلبات الرخص والموافقات والتفعيل عبر منصة "أبدع" الإلكترونية التابعة لوزارة الثقافة.
وتتولى وزارة الثقافة وفقاً لهذه الاتفاقية بالتنسيق مع الهيئات الثقافية والجهات الأخرى ذات الاختصاص متابعة وإصدار واعتماد الشهادات التدريبية، وتصادق عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تقوم الهيئات الثقافية بتنسيقٍ مستمر مع الوزارة لتطوير الآليات المناسبة لها لضمان الجودة وسير العمل الفني والثقافي بالمنشآت التدريبية في كل قطاع من القطاعات الثقافية المختلفة.
وسيتم ذلك ذلك من خلال منظومة تقارير للمتابعة أو زياراتٍ ميدانية أو زيارات افتراضية أو تطوير أنظمة "منصات" إلكترونية لمتابعة سير العمل.
وتأتي اتفاقية وزارة الثقافة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سياق جهود الوزارة لتنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة