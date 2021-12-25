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"الصحة": تسجيل 332 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 121 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، تسجيل 332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 552081 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 121 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540,627 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8869 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

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"الصحة": تسجيل 332 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 121 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، تسجيل 332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 552081 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 121 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540,627 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8869 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
03:40 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:19 AM

"الصحة": تسجيل 332 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 121 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
17,561

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، تسجيل 332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 552081 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 121 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540,627 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8869 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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