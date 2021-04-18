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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر أمس، مدينة داتشا في ولاية موغلا غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع قبالة سواحل داتشا في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 7.32 كم وعلى بعد 29.67 كم من مركز مدينة داتشا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر أمس، مدينة داتشا في ولاية موغلا غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع قبالة سواحل داتشا في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 7.32 كم وعلى بعد 29.67 كم من مركز مدينة داتشا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
10:16 AM

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أنقرة
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر أمس، مدينة داتشا في ولاية موغلا غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع قبالة سواحل داتشا في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 7.32 كم وعلى بعد 29.67 كم من مركز مدينة داتشا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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