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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر"

تهدف إلى إتاحة فرصة حجز موعد في مراكز الشرط

أطلق الأمن العام خدمة "مواعيد الشرطة"، من خلال منصة "أبشر"، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة "مواعيد الشرطة"، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

الأمن العام مواعيد الشرطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر"
سبق

أطلق الأمن العام خدمة "مواعيد الشرطة"، من خلال منصة "أبشر"، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة "مواعيد الشرطة"، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:21 PM

الأمن العام يطلق خدمة "مواعيد الشرطة" عبر "أبشر"

تهدف إلى إتاحة فرصة حجز موعد في مراكز الشرط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,704

أطلق الأمن العام خدمة "مواعيد الشرطة"، من خلال منصة "أبشر"، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة "مواعيد الشرطة"، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

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